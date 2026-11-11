Intenta abrir un coche patrulla con un gran cuchillo en las fiestas de Balaguer

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La Guardia Urbana de Balaguer desplegó entre el pasado jueves y el lunes un dispositivo especial de seguridad con motivo de la Festa Major del Sant Crist. Llevaron a cabo diferentes actuaciones que se saldaron con la detención de dos personas y la imputación de una tercera por supuesto tráfico de drogas.

La primera intervención tuvo lugar el viernes cuando unos agentes intervinieron una bolsa de grandes dimensiones en la que encontraron una sustancia que supuestamente era cocaína. Estaba repartida en bolsitas pequeñas y, además, había dinero en efectivo. Ante ello, detuvieron a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Otra de las intervenciones se efectuó sobre las cuatro de la madrugada del pasado lunes, cuando unos agentes de paisano hacían labores de vigilancia preventiva para evitar robos y otros delitos. Detectaron a una persona en la calle Urgell cuando intentaba forzar la entrada a los pabellones con algún tipo de herramienta. Al no conseguir acceder al edificio, se dirigió a un vehículo policial e intentó abrir la puerta a la fuerza, pero no pudo. Los agentes procedieron a su detención. Le registraron y hallaron un cuchillo con una hoja de más de 20 centímetros y una bolsita de plástico que contenía 23 gramos de cocaína. El arrestado pasó a disposición judicial y se enfrentó a un juicio rápido. Asimismo, imputaron a una tercera persona por tráfico de drogas después de encontrarle unos 25 gramos de hachís, una báscula de precisión y material para fraccionar la sustancia. La Urbana de Balaguer cuenta con cuatro nuevos efectivos.