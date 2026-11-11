Paneque culpa a maquinistas de ignorar los servicios mínimos y abrirá una investigación

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La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró ayer que un 50% de los maquinistas que ayer debían presentarse a su puesto de trabajo para cumplir con los servicios mínimos decretados por el Govern durante la huelga en Rodalies se ausentaron sin justificación, y anunció que, en estos casos, se iniciará un expediente informativo para que estos trabajadores expliquen los motivos de su baja. Estos maquinistas tendrán tres días de plazo para justificarse ante Renfe, y en caso de no hacerlo se iniciarían los procedimientos para posibles sanciones. Paneque, además, añadió que sería “tajante” con la compañía ferroviaria para saber por qué no se respetaron los servicios mínimos.

Además de los expedientes sancionadores, si se determina que en alguna ausencia afectó a la seguridad del servicio ferroviario, se podrían aplicar otras medidas más allá de una sanción económica, como ya ha sucedido en una ocasión desde el inicio de la actual legislatura, cuando se despidió a un trabajador del centro de control de Rodalies.

Paneque, no obstante, se mostró comprensiva con el “estado de ánimo” de los maquinistas tras el accidente ferroviario de Urda, pero hizo un llamamiento a que cumplan los servicios mínimos de hoy durante la huelga general.

En cambio, el sindicato convocante del paro, Semaf, defendió que “todos” los maquinistas con carta de servicios mínimos fueron a trabajar, y atribuyó la supresión de convoyes a problemas de “gestión de los servicios mínimos”. Además, según su secretario general, Diego Martín, “se avisó con menos celeridad que en otras ocasiones”. Por la tarde, sin embargo, Semaf decidió aplazar al 23 de noviembre la jornada de huelga inicialmente prevista para mañana después de que el Gobierno central aprobara un real decreto para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario y la protección social de sus profesionales (más información en la página 22).

Por su parte, Renfe informó de que la huelga tuvo un seguimiento global del 33,2% entre sus trabajadores hasta las 18.00 horas, aunque la afectación fue bastante desigual en todo el territorio. La afectación en Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia, según la compañía, reflejó un 55,38% de servicios mínimos suprimidos y sin salida, mientras que en los Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se registró un 41,5% de supresiones globales de servicios mínimos.

En cuanto a Renfe Mercancías, durante los turnos de noche, mañana y el inicio de la tarde se registraron 16 supresiones, con un incumplimiento de los servicios mínimos del 35,7% por la noche y del 50% por la mañana.

“Algunos maquinistas rechazan leer estas notificaciones”, afirmaron fuentes de la compañía, que indicaron que quienes lo hacen aducen que el único medio válido para comunicar servicios mínimos es la entrega en mano de cartas impresas en papel. Renfe negó este extremo y aseguró que el Acuerdo de Desarrollo Profesional de la compañía ferroviaria (el marco normativo que regula numerosos aspectos laborales de la empresa) incluye el uso de medios electrónicos como forma válida para efectuar notificaciones oficiales.

Cartas en mano

Aunque defiende la validez de las notificaciones electrónicas, Renfe mantiene de forma paralela la entrega en mano de cartas para comunicar a los maquinistas los servicios mínimos que deben cubrir. Sin embargo, fuentes de la compañía explicaron que este método no siempre garantiza que la comunicación llegue a tiempo. Detallaron que, en ocasiones, los servicios mínimos se establecen a menos de tres días de la huelga y que días festivos y jornadas de descanso de los trabajadores pueden retrasar la entrega de las misivas.

En los días previos a la huelga, circularon cadenas de mensajes en Whatsapp que invitaban a los maquinistas a no abrir los mensajes electrónicos que les comunicaban los servicios mínimos. No atenderlos fue motivo de sanciones en otros paros anteriores.