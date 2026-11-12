BonÀrea abastecerá la nueva tienda de Bovera, que abrirá en semanas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Bovera prevé abrir su tienda de ultramarinos a finales de este mes o primeros de diciembre, según anunció el alcalde, Òscar Acero. BonÀrea será la encargada de abastecerla con productos de su marca, según el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento, remarcó. En la actualidad, el consistorio se encuentra en trámites para escoger a la persona que se hará cargo de la tienda, para lo que ya cuenta con dos aspirantes, uno del pueblo y otro foráneo. Abrir un comercio que evite a los vecinos tener que hacer sus compras fuera es uno de los objetivos del ayuntamiento que quiere dotar a la localidad de todos los servicios.

El primer edil, taxista de profesión, dejará entonces de hacer viajes semanales con su taxi para llevar gratis de compras a Flix a los vecinos que lo soliciten. Comenzó a prestar este servicio en junio de 2024 y desde entonces ha hecho decenas de trayectos. Están pensados principalmente para la tercera edad, aunque cualquiera puede pedirlos. “La intención es que mucho del género que se ponga a la venta sea del día” y que el establecimiento sea competitivo, ya que otro de los objetivos es atraer a vecinos de pueblos próximos como La Granadella o La Palma d’Ebre, este último en Tarragona. La tienda de Bovera cerró en 2023, y el ayuntamiento ha trabajado desde entonces para reabrirla porque considera que el pueblo debe cubrir las necesidades de los habitantes y evitar que marchen a comprar a Les Borges, Lleida o Flix. Otro de los objetivos del ayuntamiento es volver a poner en marcha el comedor social, ya que considera que es un servicio básico para los vecinos. Se suspendió hace un año.