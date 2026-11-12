Carreteras de Lleida registran hasta seis desprendimientos por las lluvias

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La red vial leridana ha registrado este jueves por la mañana, en el periodo de una hora, hasta seis desprendimientos de piedras y rocas en una jornada marcada por un aviso por fuertes lluvias en varias comarcas del Pirineo.

Así, entre las 06.26 h y las 07.23 h los servicios de emergencia han recibido avisos por desprendimientos en Soriguera, en la N-260; Baronia de Rialb, en la C-1412b; Massoteres, en la C-451; Baix Pallars, en la N-260; Tremp, en la C-131, y Vallbona de les Monges, en la LP-2335. Ninguna persona ha resultado herida y no se han registrado daños materiales. Tampoco ha habido afectaciones destacadas en la circulación.

El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, tiene activo hasta este jueves por la noche un aviso por fuertes precipitaciones en cuatro comarcas del Pirineo leridano: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Val d'Aran.

Para mañana viernes, según la previsión meteorológica, hay posibilidad de precipitaciones en el Pirineo, pero no se esperan en el resto de la provincia de Lleida, con un tiempo soleado, con algunas nubes medias y altas. Las temperaturas en ligero descenso. Además, el viento soplará de poniente con rachas moderadas.