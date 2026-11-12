Disparan a una gata y le destrozan el fémur en Benavent de Segrià

Una gata de doce años y medio, llamada Sushi, ha resultado herida de gravedad por un disparo en Benavent de Segrià y su propietaria ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra. Según ha explicado la mujer a SEGRE, los hechos tuvieron lugar el domingo 8 por la tarde, cuando la gata estaba por fuera de la casa. La propietaria la encontró en medio de un campo gracias a los gritos que hacía el animal a causa del dolor, y es que el disparo le destrozó el fémur. "Escuché tiros, pero pensaba que era alguien que cazaba aves", afirma.

La gata tiene que ser intervenida en una clínica de Igualada, con una operación que tiene un coste de unos 2.500 euros.

La gata Sushi.

Aparte de la denuncia ante los Mossos d'Esquadra, la propietaria ha comunicado el suceso al Ayuntamiento de Benavent de Segrià, donde ha dejado una copia del expediente veterinario, en el que constan las lesiones que ha sufrido el animal. La mujer ha lamentado que "haya gente tan malvada".