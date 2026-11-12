Unas 1.600 personas en las marchas de La Seu y Tàrrega

Unas 2.000 personas participaron en las manifestaciones celebradas en diversas localidades de comarcas. Las principales fueron la de La Seu d'Urgell, donde participaron un millar de personas, y la de Tàrrega, con 600 según la organización y 350 según la Policía Local. A la primera acudieron vecinos de la Cerdanya que hicieron una marcha lenta a las 15.30 horas desde Bellver hasta la capital del Alt Urgell. La marcha, tras parar ante un edificio de la Sareb situado junto a la estación de autobuses, donde colgaron carteles, y delante de una gran superficie comercial, donde lanzaron bengalas y petardos, acabó en la rotonda de la carretera N-145, cortando el tráfico durante más de media hora. En Tàrrega, los manifestantes exigieron un aumento de los salarios y vivienda asequible, durante el acto central de la huelga celebrado en la capital del Urgell. Salieron poco después de las 11.00 horas desde la plaza del Carme y recorrieron el centro de la ciudad. Portaban pancartas con lemas como “Amunt els salaris, avall els lloguers”, “Ni resignació ni silenci” y “Gent sense casa, cases sense gent”. La manifestación culminó en la plaza Major, donde se leyó un manifiesto que denunció la situación de precariedad que sufren muchas personas trabajadoras y el impacto de la crisis de la vivienda en la vida cotidiana. Los convocantes subrayaron que muchas personas se ven obligadas a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler, lo que dificulta hacer frente a otras necesidades básicas.

También hubo marchas de protesta en otros municipios, como Sort y Tremp.