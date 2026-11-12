Unas 1.600 personas en las marchas de La Seu y Tàrrega
Las manifestaciones se repitieron en puntos como Sort o Tremp. Movilizaciones sin incidentes en la demarcación
Unas 2.000 personas participaron en las manifestaciones celebradas en diversas localidades de comarcas. Las principales fueron la de La Seu d'Urgell, donde participaron un millar de personas, y la de Tàrrega, con 600 según la organización y 350 según la Policía Local. A la primera acudieron vecinos de la Cerdanya que hicieron una marcha lenta a las 15.30 horas desde Bellver hasta la capital del Alt Urgell. La marcha, tras parar ante un edificio de la Sareb situado junto a la estación de autobuses, donde colgaron carteles, y delante de una gran superficie comercial, donde lanzaron bengalas y petardos, acabó en la rotonda de la carretera N-145, cortando el tráfico durante más de media hora. En Tàrrega, los manifestantes exigieron un aumento de los salarios y vivienda asequible, durante el acto central de la huelga celebrado en la capital del Urgell. Salieron poco después de las 11.00 horas desde la plaza del Carme y recorrieron el centro de la ciudad. Portaban pancartas con lemas como “Amunt els salaris, avall els lloguers”, “Ni resignació ni silenci” y “Gent sense casa, cases sense gent”. La manifestación culminó en la plaza Major, donde se leyó un manifiesto que denunció la situación de precariedad que sufren muchas personas trabajadoras y el impacto de la crisis de la vivienda en la vida cotidiana. Los convocantes subrayaron que muchas personas se ven obligadas a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler, lo que dificulta hacer frente a otras necesidades básicas.
También hubo marchas de protesta en otros municipios, como Sort y Tremp.