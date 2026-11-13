Baqueira confía en que las obras de la Bonaigua se hagan en horario nocturno

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Baqueira Beret confía en que las obras de mejora de la C-28, en el puerto de la Bonaigua, se desarrollen mayoritariamente durante la noche cuando arranque la temporada de esquí para facilitar el acceso a la estación desde el Pallars Sobirà.El director del complejo, Xavier Ubeira, aseguró ayer que los responsables de carreteras les han confirmado que los trabajos se adaptarán a los esquiadores para reducir las afectaciones. Durante la presentación de las novedades de la temporada 2026-2027 en Barcelona, Ubeira explicó que las obras se llevarán a cabo hasta las ocho de la mañana y que, a partir de las 8.30 horas, se permitirá la circulación regulada por semáforos hasta las 13.30 horas. Posteriormente, la carretera volverá a cerrarse durante dos horas, hasta las 15.30, y se reabrirá hasta las 17.30 horas. La estación mantiene el 28 de noviembre como fecha de apertura, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

A la espera de la nieve

Las primeras nevadas de la temporada, como la de la semana pasada, no han dejado suficiente nieve para garantizar el esquí. El director aseguró que las instalaciones están preparadas y que, si se produce una nevada importante, podrían abrir las pistas en apenas dos días.