Concabella reivindica la “radicalidad” en la vida y la obra de Antoni Gaudí

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Los Amics del Castell de Concabella, en Els Plans de Sió, celebraron el pasado sábado la segunda conferencia de la XII Temporada Cultural dedicada a las raíces artísticas y políticas de Antoni Gaudí en el centenario de su muerte. El filósofo Jordi Graupera, quien está preparando una biografía del arquitecto, hizo un repaso a distintos momentos de la vida de Gaudí que influyeron en su obra y en su pensamiento.

Graupera hizo hincapié en la “radicalidad espiritual, artística y política” del artista. “Todos los genios son excepciones nacidas en una norma y en un contexto que se suele esconder”, afirmó. En ese sentido, el conferenciante repasó los orígenes del arquitecto en Reus, su llegada a Barcelona participando en tertulias y espacios catalanistas de la época o sus primeros trabajos en los que “traslada toda su formación sentimental y política hasta el momento”. Uno de los episodios clave de su trayectoria, según Graupera, fue su detención el 11 de septiembre de 1924, cuando intentó asistir a una misa en la iglesia de Sant Just de Barcelona en recuerdo de los caídos en el asedio de 1714.

El filósofo señaló que “cada época ha proyectado en Gaudí lo que querían que hubiese sido”, desde la negación en los años cincuenta de su vida política hasta el momento actual, en que “hay una lucha cultural sobre Gaudí y todas sus versiones están en disputa”.

La próxima actividad de la temporada cultural de Concabella será el primer concierto del XXI Festival de Música de Concabella el próximo 21 de noviembre con la actuación de Josep M. Colom, Joan Espina y Enric Ribalta.