La iglesia de Santa Maria de Les Oluges luce nueva fachada

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Oluges tiene listas las obras de restauración de la fachada de la iglesia de Santa Maria tras varias semanas de trabajos. El alcalde de Les Oluges, Josep Maria Mallol, explicó que “la fachada había sufrido algunos desprendimientos importantes en los últimos meses y, por lo tanto, teníamos que actuar con cierta celeridad, sobre todo, para garantizar la seguridad de los vecinos”.

Se trata de un templo barroco reconstruido en el siglo XVIII sobre una antigua construcción medieval documentada ya en el siglo XII en la plaza Pare Cortadellas.

La intervención también ha incluido una mejora de la accesibilidad a la iglesia con la construcción de una rampa lateral de acceso para personas con movilidad reducida. Según destacó Mallol, “la rampa también servirá para la entrada y salida de los féretros cuando haya un entierro”.

El coste total de las obras ha sido de 47.346,27 euros. La mitad la ha financiado el ayuntamiento, con una subvención del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), y la otra mitad la ha aportado el obispado de Solsona mediante un convenio con el consistorio.