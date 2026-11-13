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La asociación Sèniors Guissona supera el centenar de asociados

Celebraron la asamblea anual en la biblioteca municipal. - SÈNIORS GUISSONA

Celebraron la asamblea anual en la biblioteca municipal. - SÈNIORS GUISSONA

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La asociación Sèniors Guissona celebró su reunión anual el pasado jueves después de alcanzar los 103 miembros durante el pasado curso. Durante el encuentro se hizo balance de las actividades del último año y se presentaron las propuestas para el nuevo ejercicio. La entidad impulsa iniciativas relacionadas con la salud física, visitas culturales, excursiones y voluntariado en la Fundació BonÀrea y la Fundació Josep Santacreu, entre otras propuestas.

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