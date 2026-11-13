La orden de desahucio a 12 familias de Golmés pone a prueba el ‘escudo social’

Miembros de las familias afectadas por las órdenes de desalojo, en el patio del bloque de pisos de Golmés en el que residen. - JOAN GÓMEZ

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La orden judicial de desahucio que han recibido 12 de las 15 familias que viven en el número 42 de la Carretera Vella de Golmés (las otras tres están pendientes de trámites) va a poner a prueba la efectividad del ‘escudo social’ contra los lanzamientos que el Gobierno aprobó el 6 de octubre y la diputación permanente del Congreso convalidó ayer.

La atribulada historia de los vecinos de Carretera Vella, 82, de Golmés va a poner a prueba la efectividad del escudo social frente a los desahucios que el Gobierno aprobó el 6 de octubre y la diputación permanente del Congreso convalidó ayer: el lunes, entre esas dos fechas y con la normativa en vigor, recibieron sendas notificaciones del juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida que les conminan a abandonar sus viviendas antes del 8 de febrero “para dar la posesión a la Sareb” o banco malo. La sociedad pública adquirió el inmueble al endosárselo el extinto Banco Popular, la entidad financiera a cuya inmobiliaria, Aliseda, dejó de pagarle la hipoteca el promotor, J.V.V.

“Pagábamos en mano y después nos dijeron que teníamos que pagar a Hacienda. Y ahora nos dicen que tenemos que irnos antes del 8 de febrero”, explica George I.D., uno de los vecinos. “Queremos tener contratos de alquiler y pagar, y formar una comunidad de vecinos”, remarca.

En el edificio hay otros tres pisos, los de la planta baja, a cuyos ocupantes no afecta todavía la amenaza de desahucio al no haber pasado la propiedad formalmente a la Sareb.

Las familias del bloque, trabajadores (y sus hijos) que llevan más de una década en el edificio en la mayoría de los casos, han vivido varios limbos jurídicos en los últimos años.

Cuando el banco malo instó la ejecución de la hipoteca en 2018, los vecinos llevaban años pagando en mano los alquileres, de 300 a 350 euros mensuales, al promotor. Este ya no era entonces el propietario del inmueble, pero los vecinos no lo supieron hasta 2024, cuando la Sareb los llevó al juzgado y este resolvió que “no tienen derecho a permanecer en las viviendas”: nadie tenía contratos fechados hacía menos de cinco años, y eso convertía al vecindario, en bloque y por orden judiclal, en algo que no coincide con la figura juridica del propietario, ni con la del inquilino ni tampoco con la del okupa.

El caso se enrevesa más, si cabe, cuando cuatro familias afectadas por la orden de desahucio son inquilinos sociales de la Sareb, cuyos representantes están negociando acuerdos de ese tipo con otras dos, confirmaron fuentes del banco malo.

El escudo social veta el lanzamiento de inquilinos a los grandes tenedores que adquieren “inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado”, una condición que afecta a la Sareb mientras Casa 47, futura propietaria del edificio, quedaría exenta del veto como empresa pública con fines de “promoción y gestión de vivienda social y asequible”.

El ‘banco malo’ plantea negociar alquileres sociales La Sareb, la empresa pública de gestión de activos financieros e inmobiliarios conocida como banco malo, plantea formalizar contratros de alquiler social con las familias del bloque de Carretera Vella, 82, de Golmés, explicaron fuentes de la entidad, que anotaron que cuatro de las quince familias ya los tienen y que sus representantes tienen abierta la negociacón con otras dos. “El alquiler es un derecho que tienen si están en situación de vulnerabilidad, pero eso hay que acreditarlo, ya sea con contratos laborales, informes de los servicios sociales o por cualquier vía admitida”, señalaron. Esos contratos de alquiler social van acompañados en ocasiones de acompañamiento profesional para cubrir itinerarios de inserción social y/o laboral. Según apuntaron, algunas familias de Carretera Vella, 82, se han mostrado reticentes a aportar parte de esa documentación, lo que hace imposible formalizar los acuerdos de alquiler social. “Algunos no han aportado documentación o no han respondido a los intentos que hemos hecho para contactar. Es importante que colaboren”, indicaron las mismas fuentes. Las familias que viven en los tres bajos, cuya propiedad aún no es formalmente de la Sareb, quedan por ahora fuera de la amenaza de desahucio pero también del alquiler social.