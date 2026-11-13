La orden de desahucio a 12 familias de Golmés pone a prueba el ‘escudo social’
El juzgado ordena desalojar un bloque de pisos para entregar su posesión a la Sareb
La orden judicial de desahucio que han recibido 12 de las 15 familias que viven en el número 42 de la Carretera Vella de Golmés (las otras tres están pendientes de trámites) va a poner a prueba la efectividad del ‘escudo social’ contra los lanzamientos que el Gobierno aprobó el 6 de octubre y la diputación permanente del Congreso convalidó ayer.
La atribulada historia de los vecinos de Carretera Vella, 82, de Golmés va a poner a prueba la efectividad del escudo social frente a los desahucios que el Gobierno aprobó el 6 de octubre y la diputación permanente del Congreso convalidó ayer: el lunes, entre esas dos fechas y con la normativa en vigor, recibieron sendas notificaciones del juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida que les conminan a abandonar sus viviendas antes del 8 de febrero “para dar la posesión a la Sareb” o banco malo. La sociedad pública adquirió el inmueble al endosárselo el extinto Banco Popular, la entidad financiera a cuya inmobiliaria, Aliseda, dejó de pagarle la hipoteca el promotor, J.V.V.
“Pagábamos en mano y después nos dijeron que teníamos que pagar a Hacienda. Y ahora nos dicen que tenemos que irnos antes del 8 de febrero”, explica George I.D., uno de los vecinos. “Queremos tener contratos de alquiler y pagar, y formar una comunidad de vecinos”, remarca.
En el edificio hay otros tres pisos, los de la planta baja, a cuyos ocupantes no afecta todavía la amenaza de desahucio al no haber pasado la propiedad formalmente a la Sareb.
Las familias del bloque, trabajadores (y sus hijos) que llevan más de una década en el edificio en la mayoría de los casos, han vivido varios limbos jurídicos en los últimos años.
Cuando el banco malo instó la ejecución de la hipoteca en 2018, los vecinos llevaban años pagando en mano los alquileres, de 300 a 350 euros mensuales, al promotor. Este ya no era entonces el propietario del inmueble, pero los vecinos no lo supieron hasta 2024, cuando la Sareb los llevó al juzgado y este resolvió que “no tienen derecho a permanecer en las viviendas”: nadie tenía contratos fechados hacía menos de cinco años, y eso convertía al vecindario, en bloque y por orden judiclal, en algo que no coincide con la figura juridica del propietario, ni con la del inquilino ni tampoco con la del okupa.
El caso se enrevesa más, si cabe, cuando cuatro familias afectadas por la orden de desahucio son inquilinos sociales de la Sareb, cuyos representantes están negociando acuerdos de ese tipo con otras dos, confirmaron fuentes del banco malo.
El escudo social veta el lanzamiento de inquilinos a los grandes tenedores que adquieren “inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado”, una condición que afecta a la Sareb mientras Casa 47, futura propietaria del edificio, quedaría exenta del veto como empresa pública con fines de “promoción y gestión de vivienda social y asequible”.