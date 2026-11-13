Parlon defiende la actuación policial ante la “actitud violenta” del 11N

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La consellera de Interior, Núria Parlon, aseguró ayer que los Mossos d’Esquadra actuaron con ponderación tras la manifestación de la huelga general del 11N en Barcelona y lamentó los daños y disturbios que promovieron “4 facinerosos”.

“Ellos son noticia hoy y no deberían serlo. No deberían tener cabida en una sociedad democrática”, subrayó Parlon en rueda de prensa acompañada de la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà, para hacer balance del dispositivo policial del miércoles, que se saldó con 52 detenidos, 6 de ellos menores. Dos de los arrestados ya habían sido detenidos por el fenómeno Blocus y tenían órdenes de no participar en manifestaciones.

Catà, por su parte, atribuyó los disturbios a “movimientos radicales y antisistema que querían generar caos y miedo” –en la misma línea que el president, Salvador Illa, que acusó de los saqueos a grupos anarquistas– y denunció la presencia de pirotecnia de gran potencia, artefactos conocidos como “MacGyver”, cócteles molotov y pasamontañas.

Paralelamente, Frente Amplio, ERC y Podemos pidieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la “violencia policial” ejercida durante la jornada de huelga. Marlaska anunció que abrirá una investigación interna para analizar las cargas policiales. PSOE y PP, además, volvieron a enfrentarse por las críticas a los sindicatos por parte de los populares.

En otro orden de cosas, los sindicatos celebraron el “éxito” de movilización de la huelga, mientras que la patronal insistió en que fue “un fracaso”. Según datos de UGT, se registró un seguimiento de entre el 25,4% y el 95% en función del sector de actividad. Destacó la industria de alimentación, especialmente la cárnica, con un 95% de participación, seguida de los puertos, la seguridad y la automoción.