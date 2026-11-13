El TSJC anula el contrato del arquitecto municipal de Almenar porque externaliza funciones públicas

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado los pliegos y la adjudicación del contrato para prestar el servicio de arquitecto municipal en la Paeria de Almenar, en el Segrià, porque considera que incluye funciones que comportan el ejercicio de potestades públicas y que, por lo tanto, tienen que ser desarrolladas por funcionarios de carrera. La sala contenciosa administrativa ha estimado parcialmente el recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya (COAC) y ha revocado la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Lleida, que había avalado la licitación en diciembre de 2024. Sin embargo, el tribunal no obliga al consistorio a crear una plaza de funcionario. La sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

El tribunal considera que no se podían encargar a un profesional externo algunas de las tareas incluidas en el contrato, como la emisión de informes en materia urbanística, de obras y de valoraciones en expedientes municipales, la dirección técnica de las obras ejecutadas directamente por el Ayuntamiento con la brigada municipal y la supervisión de los proyectos redactados por profesionales externos.

La sala señala que estos informes pueden afectar procedimientos sancionadores y de disciplina urbanística, funciones reservadas a los funcionarios de carrera. También considera que la dirección de obras municipales puede comportar facultades de decisión y ejecución, y que la supervisión de proyectos no se puede atribuir indiscriminadamente a un profesional externo, especialmente en concesiones de obras o servicios.

Por estos motivos, el TSJC anula los pliegos de la licitación y el decreto de alcaldía del 28 de febrero del 2023 que adjudicó el contrato, ya que considera que la invalidez de los actos preparatorios se extiende a la adjudicación.

La sentencia no obliga a la Paeria a crear una plaza de arquitecto municipal ni a incorporar a un funcionario de carrera. El COAC ya había pedido en primera instancia que se convocara un proceso selectivo, pero la petición concreta de crear una plaza A1 a la relación de puestos de trabajo se formuló por primera vez en la apelación y el tribunal no lo admite. Por lo tanto, anula el contrato, pero no impone una fórmula concreta para organizar el servicio.

El servicio se había licitado para una dedicación de 18 horas semanales, con un presupuesto base de 1.200 euros mensuales, y se adjudicó por 850,48 euros. El tribunal considera que el precio del contrato también queda afectado por la anulación. Con todo, no concluye que el desglose de los costes directos e indirectos fuera incorrecto por sí mismo, sino que la determinación del precio queda sin efecto a consecuencia de la invalidez del contrato.