La vivienda y la movilidad, principales retos de la Segarra

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El acceso a la vivienda y las carencias en infraestructuras y movilidad son algunos de los principales retos que ha identificado el consell comarcal de la Segarra en el Pla Estratègic 2026-2032, aprobado para establecer las prioridades de la comarca durante los próximos seis años. El documento recoge 41 acciones agrupadas en tres ejes: el reto demográfico, las actividades económicas y la cohesión comarcal.

El diagnóstico pone de manifiesto los desequilibrios demográficos entre municipios, ya que 13 de los 19 han perdido población entre 2009 y 2025, pese a que el conjunto de la comarca ha crecido.

Entre los datos que se recogen destaca el hecho de que el 31,2% de viviendas no son residencia habitual de sus propietarios, una proporción que en algunos pueblos supera el 55%. Para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, el plan propone desplegar el Banc d’Habitatges, para conectar propietarios e interesados en comprar o alquilar, así como incrementar la asistencia técnica a los ayuntamientos. En el ámbito económico, el plan apuesta por garantizar la continuidad de las 1.418 empresas activas en la comarca, un 7,1% menos que en 2020. Entre las acciones previstas está la creación de una mesa del sector agroalimentario o un programa de fomento del relevo generacional.

El presidente del consell, Ramon Augé, explicó que “es el cuarto plan estratégico de la Segarra y, por tanto, no partimos de cero”, sino que se da continuidad a las líneas de trabajo anteriores y se incorporan nuevos aspectos. Augé también destacó la participación ciudadana en su elaboración.