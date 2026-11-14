Concierto solidario contra el cáncer en el Teatre Municipal de Balaguer

Presentación del concierto contra el cáncer en Balaguer. - A. GUISSONA

El Teatre Municipal de Balaguer acogerá mañana el concierto contra el Cáncer, una propuesta cultural y solidaria en que el Aula de Cant Marta Infante interpretará un repertorio de arias de Mozart. Será a a las seis de la tarde y está organizado por la Associació contra el Càncer de Balaguer con la colaboración de la Paeria de Balaguer.

La presidenta de la entidad, Pilena Naval, destacó que el objetivo del concierto es “recaudar fondos para esta luchar contra este enfermedad”, unas ayudas que se destinarán a ajudar a los enfermos y las familias.

Por su parte, la edil de Educación, Infancia e Igualdad, Anna Profitós, hizo un llamamiento a toda la ciudadanía a unir fuerzas por una causa que, dijo, “nos afecta a todos”. Profitós destacó que el concierto es, además de una cita cultural, una muestra de solidaridad.

Participarán los intérpretes Adrià Piñol, Àngel Pujol, Carla Muntaner, Carlos Arpa, Eva M. Ruiz, Gemma Mirmi, Imma Farré, Mireia Prats, Montse Pueyo, Montserrat Bifet i Pepe Barri, acompañados al piano por Chiko Tanaka, Marta Mesalles y Victoria Laplana.

La entrada tiene un precio-donativo de 10 euros.