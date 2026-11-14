Una fuerte tormenta de lluvia y piedra barre el Segrià y Les Garrigues
Ha provocado inundaciones y podría haber causado daños en la oliva que queda por recoger en los campos
Una fuerte tormenta con lluvia y piedra ha afectado este sábado por la tarde al Segrià y Les Garrigues. En el Segrià, una granizada ha descargado con intensidad en la zona entre la Granja d'Escarp y Maials y podría haber causado daños en los campos de cultivo de olivo que todavía quedan por recoger, mientras que en Alcanó se han producido inundaciones.
Esta tarde, Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Catalunya habían alertado de un episodio de intensidad de lluvia en Les Garrigues y, especialmente, en el Segrià, e incluso han emitido un aviso de 'tiempo violento'.
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