Una fuerte tormenta de lluvia y piedra barre el Segrià y Les Garrigues

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Una fuerte tormenta con lluvia y piedra ha afectado este sábado por la tarde al Segrià y Les Garrigues. En el Segrià, una granizada ha descargado con intensidad en la zona entre la Granja d'Escarp y Maials y podría haber causado daños en los campos de cultivo de olivo que todavía quedan por recoger, mientras que en Alcanó se han producido inundaciones.

Esta tarde, Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Catalunya habían alertado de un episodio de intensidad de lluvia en Les Garrigues y, especialmente, en el Segrià, e incluso han emitido un aviso de 'tiempo violento'.

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