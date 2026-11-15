Una tormenta de granizo y lluvia descarga en el Segrià e inunda calles de Alcanó

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Más de 40 litros por metro cuadrado en cinco minutos son los que cayeron sobre las 18.00 horas de ayer en Alcanó. Las calles de la localidad, en medio de dos valles, comenzaron a inundarse anegando los bajos de las casas y establecimientos por el agua que llegaba de la parte más alta del pueblo. Según la alcaldesa, Elena Farrús, “a las 20.30 horas había más de un palmo de agua en las calles y entró en varias casas”. Hasta la localidad del Segrià se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos, que tuvieron que cortar una calle, para achicar agua. La inundación afectó a zonas como las plazas plaza Camps, Major y de la Església y las calles Escoles y Castell. “Toda la parte baja del pueblo”, puntualizó. Farrús indicó que sobre las 21.00 horas se estaba a la espera de que el agua se retirara para hacer valoraciones.

Vista d’un dels carrers d’Alcanó negats ahir per l’aiguaAmado Forrolla

La tromba de agua se localizó en esta población, ya que en otras próximas como Torrebesses, sí que llovió con fuerza pero no como en Alcanó. Hoy se hará un balance de daños, indicó Farrús. En Seròs cayeron 12,6 litros por metro cuadrado y 11,6 en La Granadella. La tormenta comenzó sobre las 17.00 horas y descargó una pedregada en municipios del Segrià, entre La Granja d’Escarp y Maials, que justo este fin de semana celebra la Fira de l’Oli Verd, que empezó ayer con perspectivas muy optimistas.

Fuentes del sector temen que habrá daños en los olivares que están pendientes de recolección. El presidente de la cooperativa de Maials, Francesc Teixidó, aseguró que descargaron entre 20 y 25 litros de agua y hubo fuertes rachas de viento. Tendrán que esperar a inspeccionar hoy los campos