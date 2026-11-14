Las mujeres ganan presencia en el mundo de la caza: "Antes eras el hazmerreír y ahora nos hacemos valer"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las mujeres ganan terreno en el mundo de la caza, un ámbito tradicionalmente masculinizado. "Cada vez hay más mujeres, la mayoría jóvenes, y eso es muy bueno para el relevo generacional", destaca a Carme Alvarado, cazadora de Torroella de Montgrí. Una evolución que también ha vivido Conxita Barons, de Navès, que hace 32 años que caza y que fue la primera mujer cazadora de la demarcación de Lleida. Barons recuerda que, cuando empezó, la presencia femenina despertaba burlas, mientras que ahora las mujeres han ganado reconocimiento. "Antes eras el hazmerreír y ahora te haces valer", explica. Los encuentros entre cazadoras permiten compartir experiencias y reivindicar el papel de las mujeres en el sector. Este sábado, han organizado una batida de jabalí en Navès.

Un encuentro pionero con 22 ediciones

Conxita Barons, de Navès, empezó a cazar después de casarse, cuando decidió obtener el permiso para poder acompañar a su marido a las jornadas de caza. Recuerda que los inicios no fueron fáciles. "Antes eras el hazmerreír", afirma. Con el paso de los años, sin embargo, considera que la situación ha cambiado y que actualmente las mujeres son más respetadas dentro de este mundo.

Barons también destaca la importancia de encuentros como el de este sábado. Se trata de la 22.ª edición de la Cacería de las Mujeres, una iniciativa que se ha convertido en un espacio de convivencia entre mujeres que comparten una misma afición. Este año, la jornada se ha celebrado entre Navès, en el Solsonès, y Capolat, en el Berguedà, con una batida de jabalí.