Nueva jornada de retrasos generalizados en la red de Rodalies por una "incidencia operativa"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Nueva jornada con retrasos generalizados en la red de Rodalies por una "incidencia operativa" que provoca que los trenes circulen fuera de su horario habitual e incrementen su tiempo de recorrido. A las 10.00 horas, la mitad de los convoyes en circulación en Cataluña -37 de 74- presentan demoras, destacando algunos trenes de la R11 (con 58 minutos de espera), R4 (39 minutos de retraso) y R1 (30 minutos de espera). Renfe reconoce que todavía hay "desajustes en el servicio" pero espera normalizar la circulación "durante el fin de semana" gracias al acuerdo laboral conseguido con el sindicato Semaf. El pacto evita a los maquinistas ir a Sants para iniciar la jornada laboral y vuelve al antiguo esquema de turnos, horarios y estaciones de inicio de servicio.

"El acuerdo con el comité de empresa permitirá mejorar la operativa del servicio y reducir las incidencias de esta última semana", se ha mostrado convencida Renfe en un comunicado. "Así, se recuperan los gráficos de servicio de los maquinistas acordados con la representación de los trabajadores después de que los últimos días se hubieran tenido que aplicar los gráficos reglamentarios por la decisión de los representantes de los trabajadores de romper los pactos existentes durante años", ha apuntado la compañía ferroviaria, que considera que el pacto "beneficia directamente" a los usuarios de Rodalies y los maquinistas. "Se mejora la organización de los turnos y la operativa en las cabeceras (estaciones origen o destino de línea) facilitando una gestión más eficiente de los recursos disponibles", ha puntualizado Renfe.

"Normalidad al servicio, especialmente a partir de este domingo"

Por todo ello, la compañía pronostica que este fin de semana se recuperará la normalidad en el servicio de manera progresiva, pero "especialmente a partir de este domingo", cuando las medidas de flexibilidad operativa estén "plenamente implantadas".