Nuevos juzgados en Lleida, Balaguer, Cervera y Tremp

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El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación en Catalunya de 94 plazas judiciales en Catalunya, nueve de ellas en las comarcas de Lleida. Concretamente, son seis plazas para nuevos juzgados para la capital de provincia (sección Civil de la Audiencia, Instrucción, Penal, Civil, Mercantil y Social) y tres de nuevos para Balaguer, Cervera y Tremp. De esta forma, la capital de la Noguera tendrá cuatro, el de la Segarra dispondrá de un tercero mientras que el de la capital del Pallars Jussà dejará de ser único. Está previsto que entre en funcionamiento en 2028.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, hizo una valoración “muy positiva” de la ampliación y destacó que las 95 plazas que contabiliza Catalunya beneficiarán a todos los territorios y niveles judiciales, desde los tribunales de instancia hasta el TSJC, pasando por las audiencias provinciales. Según remarcó en una atención a los medios desde Penelles , hasta ahora los refuerzos se habían concentrado en Barcelona y en el ámbito penal, mientras que esta nueva dotación permitirá extenderlos territorialmente y llegar a más jurisdicciones. El conseller afirmó que el incremento de recursos humanos debería permitir “acortar los plazos” y hacer más ágil el servicio público de justicia, porque, según dijo, “una justicia más ágil también es una justicia más justa”.

Memoria democrática

Por otra parte, Espadaler visitó ayer varios espacios de memoria democrática de Penelles y Castellserà vinculados al frente del Segre durante los hechos de la Guerra Civil. También visitó los ayuntamientos de esta primera localidad y de Bell-lloc.