La primera campaña del programa de gestión de colonias felinas de Vielha actúa sobre 79 gatos

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El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha puesto en marcha el Programa municipal de Gestión de Colonias Felinas con la primera campaña intensiva CER (Captura, Esterilización y Retorno). La actuación se ha llevado a cabo en Vielha y ha afectado casi a 80 gatos de las colonias, con un presupuesto máximo de 14.520 euros, IVA incluido.

Según los datos facilitados por el consistorio, se ha trabajado con 79 gatos, 35 hembras y 44 machos. En total, se han colocado 77 chips y se han hecho 79 desparatizaciones y 14 vacunas. Además, en una de las capturas se practicó una enucleación, de manera que uno de los gatos perdió un ojo. También se ha atendido 3 gatitos: dos con problemas graves de vista y otro con el labio roto.

El alcalde, Juan Antonio Serrano, ha explicado el objetivo del programa: "Queremos construir una gestión de las colonias felinas con más recursos, coordinación y continuidad municipal. La esterilización de los gatos no es sólo una recomendación veterinaria: es un instrumento clave para mejorar la salud de los animales, prevenir el abandono y asegurar una convivencia equilibrada en nuestro entorno urbano y natural".

Un censo con 42 colonias y unos 700 animales

El censo municipal, actualizado en mayo de 2026, ha identificado 42 colonias o emplazamientos repartidos en 14 núcleos de población, con unos 700 animales aproximadamente. El Ayuntamiento esteriliza gatos comunitarios desde el 2016, en general entre 10 y 20 ejemplares cada año.

Estas actuaciones y la dedicación de las personas que cuidan de las colonias han sido fundamentales. Sin embargo, la dimensión alcanzada, la dispersión territorial y la falta de recursos suficientes no han permitido estabilizar globalmente la población felina.

Qué regula el Programa CER

El Programa CER regula el registro y el censo de las colonias, las capturas, la esterilización y la identificación con microchip municipal. También prevé la atención veterinaria, el retorno y el seguimiento de los animales.

Además, define las funciones de los diferentes servicios municipales y el marco de colaboración con las personas que participan en el cuidado de las colonias. Con este modelo, Vielha e Mijaran avanza hacia una gestión estable, basada en criterios técnicos y veterinarios, recursos municipales y colaboración ciudadana organizada, para mejorar el bienestar de los animales y la convivencia en todos los pueblos del municipio.

De cara al primer semestre de 2027, el consistorio implementará una nueva campaña intensiva CER para esterilizar muchos más gatos. De esta manera, se pretende evitar posibles embarazos durante la próxima primavera.