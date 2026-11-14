Quince solteros aprenden a sobrevivir en el bosque mientras buscan ‘match’
Taller en Àger sobre técnicas forestales que apuesta por conocer gente lejos de las pantallas
Olvidarse de los mensajes de voz, los perfiles perfectamente editados de las redes sociales y la eterna espera del “visto”. Los bosques de Àger se convirtieron el pasado fin de semana en el escenario de una cita muy particular: un taller de supervivencia para solteros en el que encender fuego, levantar refugios improvisados y preparar té con plantas silvestres fueron los nuevos gestos de seducción.
La actividad, organizada por Slowdating en colaboración con Bushcraft Montsec, reunió a una quincena de participantes llegados desde distintos puntos de Catalunya. La propuesta no pretendía convertir a nadie en el próximo Bear Grylls, pero sí enseñar algunas nociones básicas para desenvolverse en el entorno rural y, de paso, comprobar si la química funciona mejor junto a una hoguera que delante de una pantalla.
El taller combinó aprendizaje práctico, trabajo en equipo y pequeños retos compartidos. Los asistentes aprendieron a encender fuego con métodos de emergencia, construir refugios improvisados y adquirir conocimientos básicos para desenvolverse en la naturaleza.
Nada de algoritmos ni fotos retocadas. El primer reto consistía en colaborar, resolver problemas y mantener la calma cuando el fuego decidía no aparecer. Una dinámica que, según los organizadores, favorece una interacción espontánea y distendida, muy lejos de la presión de las aplicaciones de citas.
“El taller demuestra que la naturaleza puede ser un espacio ideal para establecer nuevas relaciones, compartir experiencias y disfrutar de una jornada diferente alejada del ruido mundano y de las pantallas”, explicó Eduard Ribes, coordinador de la actividad. La jornada también tuvo su lado más botánico. Los participantes descubrieron las propiedades de algunas plantas naturales y elaboraron té con ellas, una experiencia que despertó especial interés entre el grupo.
La fórmula de Slowdating apuesta por experiencias que mezclan naturaleza, aprendizaje y relaciones personales. La entidad organiza actividades para personas sin pareja que buscan coincidir con otras con intereses parecidos, desde salidas al campo hasta talleres, rutas o encuentros gastronómicos.
La receta parece sencilla. Algo de bosque, un poco de fuego, plantas aromáticas, trabajo en equipo y cero notificaciones. Si además aparece una chispa, mejor todavía. Si no, siempre quedará la satisfacción de haber aprendido a sobrevivir sin depender del móvil.
De esta manera, el Montsec y Àger demuestran que no solo son un destino para mirar las estrellas, practicar deportes de aventura o la escalada. También puede ser un lugar donde dejar las aplicaciones de lado y probar de forma más lenta y algo más primitiva de conocerse.