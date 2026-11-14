Quince solteros aprenden a sobrevivir en el bosque mientras buscan ‘match’

Uno de los organizadores durante la jornada en Àger. - B.M

Olvidarse de los mensajes de voz, los perfiles perfectamente editados de las redes sociales y la eterna espera del “visto”. Los bosques de Àger se convirtieron el pasado fin de semana en el escenario de una cita muy particular: un taller de supervivencia para solteros en el que encender fuego, levantar refugios improvisados y preparar té con plantas silvestres fueron los nuevos gestos de seducción.

La actividad, organizada por Slowdating en colaboración con Bushcraft Montsec, reunió a una quincena de participantes llegados desde distintos puntos de Catalunya. La propuesta no pretendía convertir a nadie en el próximo Bear Grylls, pero sí enseñar algunas nociones básicas para desenvolverse en el entorno rural y, de paso, comprobar si la química funciona mejor junto a una hoguera que delante de una pantalla.

El taller combinó aprendizaje práctico, trabajo en equipo y pequeños retos compartidos. Los asistentes aprendieron a encender fuego con métodos de emergencia, construir refugios improvisados y adquirir conocimientos básicos para desenvolverse en la naturaleza.

Nada de algoritmos ni fotos retocadas. El primer reto consistía en colaborar, resolver problemas y mantener la calma cuando el fuego decidía no aparecer. Una dinámica que, según los organizadores, favorece una interacción espontánea y distendida, muy lejos de la presión de las aplicaciones de citas.

“El taller demuestra que la naturaleza puede ser un espacio ideal para establecer nuevas relaciones, compartir experiencias y disfrutar de una jornada diferente alejada del ruido mundano y de las pantallas”, explicó Eduard Ribes, coordinador de la actividad. La jornada también tuvo su lado más botánico. Los participantes descubrieron las propiedades de algunas plantas naturales y elaboraron té con ellas, una experiencia que despertó especial interés entre el grupo.

La fórmula de Slowdating apuesta por experiencias que mezclan naturaleza, aprendizaje y relaciones personales. La entidad organiza actividades para personas sin pareja que buscan coincidir con otras con intereses parecidos, desde salidas al campo hasta talleres, rutas o encuentros gastronómicos.

La receta parece sencilla. Algo de bosque, un poco de fuego, plantas aromáticas, trabajo en equipo y cero notificaciones. Si además aparece una chispa, mejor todavía. Si no, siempre quedará la satisfacción de haber aprendido a sobrevivir sin depender del móvil.

De esta manera, el Montsec y Àger demuestran que no solo son un destino para mirar las estrellas, practicar deportes de aventura o la escalada. También puede ser un lugar donde dejar las aplicaciones de lado y probar de forma más lenta y algo más primitiva de conocerse.