Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura plantea en el borrador de la primera ley de Caza catalana, que está sometiendo a consulta de los actores institucionales del sector cinegético, incluir el zorro entre las “especies comercializables”, una decisión que, visto el documento, parece dirigida a facilitar reubicaciones en zonas afectadas por superpoblaciones de conejos.

El borrador de la primera ley de Caza de Catalunya, que la conselleria de Agricultura está sometiendo a consulta de los actores institucionales de ese sector, propone incluir el zorro entre las “especies cinegéticas comercializables”, según recoge el anexo II del texto.

En ese listado no se encuentran dos pájaros como la perdiz (solo aparece la roja) y la codorniz, que tradicionalmente se han encontrado entre las especies más cazadas pero cuyas poblaciones se encuentran en fase de regresión en Catalunya.

¿Qué significa la inclusión del zorro? Se trata, por el momento, de una propuesta eventual, que puede tanto decaer como consolidarse antes de la aprobación del proyecto de ley que el Consell Executiu prevé enviar al Parlament esta legislatura o, también, ser objeto de supresión o de confirmación, durante la posterior tramitación parlamentaria.

En cualquier caso, el documento que están trabajando los agentes del ámbito cinegético incluye al zorro (Vulpes vulpes) entre los animales afectados por el artículo 9, que indica que “solo se pueden comercializar las especies cinegéticas, vivas o muertas, incluidos los huevos [de ave], cuernos, pelo, cráneos y dientes caninos” incluidos en el anexo en el que figura la rabosa o guineu.

La propuesta remite a la normativa vigente tanto para destinar los ejemplares de especies cinegéticas comercializables a la taxidermia como para dedicarlos a la alimentación, caso este último en el que se deben cumplir “los requisitos establecidos en la legislación sectorial vigente en materia de sanidad animal, salud pública y comercio”.

No existe en la legislación estatal ni en la catalana un precepto que vete específicamente la comercialización de carne de zorro, aunque al tratarse de un depredador carnívoro de animales silvestres suele tratarse de un portador de anticuerpos de enfermedades infecciones que hace que sus canales difícilmente puedan superar los análisis veterinarios obligatorios previos a su eventual comercialización.

Por otro lado, no se trata de un alimento de consumo habitual, ni esporádico, en Catalunya ni en el resto de la península, aunque sí lo es, como carne de caza, en zonas de los países eslavos, latinoamérica y Asia.

Ese mismo artículo 9, no onstante, abre la puerta a la captura en vivo de zorros para reubicarlos en otras zonas en acciones de repoblación, cuyo objetivo sería reducir superpoblaciones de conejos, uno de los principales componentes de su dieta. Su envergadura no le permite cazar jabalíes pero sí jabatos y ejemplars juveniles.

Completan la lista de “especies cinegéticas comercializables” las siete de caza mayor (jabalí, corzo, ciervo, gamo, isard, cabra montés y muflón) y, de las 30 de menor, el conejo y la liebre y, como aves, el faisán, el pato real y la paloma torcaz.