Seis frecuencias a demanda conectarán El Pont y Pla de l’Ermita

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, anunció ayer una inversión de 200.000 euros para implantar un servicio de transporte semiflexible con seis expediciones diarias entre El Pont de Suert y el Pla de l'Ermita para reforzar la movilidad de la comarca en invierno. Esta medida, según resaltó Paneque, se añade al incremento de frecuencias de la línea entre Tremp, la Pobla de Segur y el Pont de Suert y la puesta en marcha, el mes pasado, del servicio entre la capital de la Alta Ribagorça y Vielha, y que se complementa con el aumento de un 75% de la dotación económica para el convenio de transporte público con el consell comarcal de la Alta Ribagorça entre 2024 y 2025.

Paneque hizo el anuncio en la reunión del consejo rector del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) celebrada en El Pont de Suert, en la que se aprobó el plan de trabajo de la institución para 2027, que tiene com a líneas estratégicas la digitalización y el impulso del Pirineo como a referente del piragüismo en aguas bravas.