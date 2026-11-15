Publicado por FERRAN BARBER Creado: Actualizado:

Los cinco mexicanos del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos este verano cuando procesaban metanfetamina en una vieja granja de Almenar pasaron sus últimos días en libertad encerrados en una cocina clandestina que debía de parecerse bastante a una sala de calderas incrustada en una duna bajo el sol del Sáhara. El martes 7 de julio, la estación meteorológica de Lleida-la Femosa registró 43 grados. El miércoles, alcanzó los 40,5. El jueves, 41,1. Y el viernes 10, cuando la Policía Nacional acabó con aquella experiencia tropical en mitad de los maizales del Segrià, los termómetros llegarían a marcar 37,9 grados, con una humedad relativa de apenas el 11 %. En el interior de aquella granja, la temperatura podía alcanzar muy fácilmente los 50 grados o incluso más, junto a las fuentes de calor. En la nave agrícola donde recuperaban la sustancia psicotrópica, los latinos instalaron tres grandes ventiladores industriales de pedestal. Pero su función principal no era refrescarles, sino renovar el aire de un recinto donde el procesado de la droga podía generar concentraciones peligrosas de vapores químicos. El abrumador calor exterior de aquellos días tenía además una formidable fuente de alimentación complementaria. Contra uno de los laterales de la granja se alineaba una batería de enormes ollas cilíndricas de acero inoxidable, algunas todavía con las etiquetas comerciales adheridas al metal. Cada una descansaba sobre un quemador conectado a su propia bombona de gas. Los aparatos eran prácticamente idénticos a los utilizados para hacer una paella multitudinaria. Solo que aquí los cocineros no preparaban arroz, sino centenares de kilos de una metanfetamina popularmente conocida en el mercado como cristal.

Además del calor del verano y el generado por los quemadores, las paredes y buena parte del techo del recinto habían sido tapizadas con grandes paños de aislante térmico termorreflectante aluminizado, una manta flexible de aspecto plateado que formaba arrugas y pliegues en las juntas. En la parte inferior de los muros habían añadido una segunda protección, una lámina negra de plástico grueso, probablemente polietileno, que también parecía cubrir parte del pavimento para protegerlo de salpicaduras y derrames. Las fotografías obtenidas por este diario muestran una instalación construida por hombres habituados a resolver complejos desafíos industriales con el instrumental de un churrero de feria. Por las paredes y el techo discurrían cables colocados de manera provisional, pequeños focos de obra, luminarias y una simple bombilla. En la otra mitad de la nave habían organizado una especie de zona fría con los dos grandes arcones congeladores horizontales y los ventiladores industriales de pedestal. Los aparatos estaban conectados mediante alargadores y regletas. “Cuando hablas de laboratorios, la gente se imagina una especie de sala con matraces y probetas, pero a ellos les bastaba con disponer de los aparatos necesarios para calentar y enfriar los materiales”, explica a este diario Alejandro Martín-Blas Aranda, inspector jefe de la Sección de Drogas Sintéticas y Precursores de la UDYCO Central, que es la unidad que se hizo cargo de la operación. “Al final lo que usaban eran cubos, recipientes, congeladores y pequeñas neveras de esas que te llevas a la playa para mantener fresca la sandía”.

En algunos recipientes todavía podía observarse una mezcla de color marrón en la que había empezado a cristalizar la droga. Que hubiera allí ventiladores para reducir la acumulación de vapores no eliminaba por completo el riesgo de que la granja saltara por los aires, dado que los motores son en sí un peligro si, por algún motivo, se genera una atmósfera inflamable. El encargo de los mexicanos contratados por el cártel no era fabricar la droga, sino separarla del preparado alimentario en el que había atravesado el Atlántico mediante un tratamiento de purificación. Se trata de un trabajo que exige pericia yresistencia física. Los cinco cocineros habián llegado desde México para ocuparse del encargo. Eran solo una parte de un equipo de una operación mucho mayor.

Sorpresa

Los propietarios de la masía de Almenar donde trabajaban los mexicanos no supieron quiénes eran realmente sus inquilinos hasta alrededor de la una de la tarde del pasado 10 de julio. Los agentes de la UDYCO Central de la Policía Nacional habían irrumpido en su vieja nave agrícola en torno a las seis de la mañana. Por delante de ellos avanzaron especialistas de los TEDAX, encargados de medir la concentración de gases y comprobar que la atmósfera del laboratorio no presentaba un riesgo de intoxicación o de explosión. “No estuvieron ni diez días trabajando aquí antes de que la policía se echara encima”, explicó a este diario el propietario de Torre del Palau, una explotación agrícola de la partida de Bassa Nova, un pequeño diseminado de apenas 24 habitantes situado a dos o tres kilómetros del casco urbano de Almenar. No solo les alquiló la vieja nave agrícola, sino también una pequeña vivienda adosada a su propia casa, aunque ambas tenían entradas independientes. Durante unos pocos días, la familia convivió prácticamente pared con pared con los mexicanos sin sospechar siquiera que eran trabajadores del cártel de la droga más peligroso del planeta. La partida de Bassa Nova se halla en una llanura de regadío alimentada por el Canal de Aragón y Catalunya y salpicada por torres, granjas y almacenes desperdigadas entre frutales y caminos agrícolas que se prolongan hacia Almacelles.

Alejandro Martín-Blas Aranda cree que el principal motivo es que las organizaciones dedicadas a transformar estupefacientes buscan emplazamientos apartados donde los olores químicos, el movimiento de vehículos y la llegada de desconocidos no despierten inmediatamente las sospechas de los vecinos. Torre del Palau reunía algunas de esas condiciones, pero también presentaba una anomalía: sus ocupantes tenían a una familia viviendo prácticamente al lado y agricultores trabajando en las explotaciones cercanas. No es precisamente un territorio deshabitado: por sus pistas suelen circular payeses, tractores y vehículos de las explotaciones aledañas. El aislamiento, por tanto, difícilmente podía ser su única ventaja. Quizá aquellos hombres confiaban en que, cuando los vecinos empezaran a preguntarse qué hacían dentro de la vieja granja, ya hubieran terminado su trabajo y estuvieran camino de otra parte. Pero la Policía los encontró todavía junto a sus fogones.