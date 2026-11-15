La Fira de l'Oli Verd de Maials acaba con 14.000 visitas y 15.000 litros vendidos

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La 29 Fira de l'Oli Verd de Maials, celebrada este fin de semana, ha acabado con 14.000 visitantes y 15.000 litros de aceite vendidos, informa este domingo la organización en un comunicado.

Los organizadores hacen un "balance bastante positivo" de la edición, con cerca de 100 expositores y colaboradores y un amplio programa de actividades gastronómicas, culturales y divulgativas.

El alcalde, David Masot, y el presidente de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, han destacado la buena respuesta de los clientes los 2 días pese la lluvia del sábado por la tarde, que afirman que solo afectó ligeramente a la afluencia de gente.

Las cifras de asistencia han sido similares a años anteriores y se han cubierto todos los objetivos planteados por la organización, sobre todo en lo relacionado con las ventas.