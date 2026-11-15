La Fira del Oli de Maials prevé vender hasta 15.000 litros de aceite

La Fira de l'Oli Verd de Maials inauguró ayer su 29ª edición, que hoy vivirá su segunda y última jornada, con una buena afluencia de público y previsión de que haya un importante volumen de ventas después de que el 19 de octubre comenzara la cosecha de las primeras olivas de las que se obtiene el característico aceite verde, especialmente apreciado por su calidad. El presidente de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Frances Teixidó, se mostró optimista y confió en que durante estos dos días se comercialicen entre 12.000 y y 15.000 litros de aceite, en línea similar a la alcanzada durante las anteriores ediciones. “La gente está animada y estas primeras horas han sido muy buenas”, afirmó Teixidó, que confió en que la meteorología se comporte e impulse las visitas hoy. Uno de los elementos que puede contribuir a impulsar las ventas es el precio fijado para el nuevo aceite, que se sitúa en los 30 euros la garrafa de 5 litros. Según el presidente de la cooperativa esta decisión responde a la situación actual del mercado y a la voluntad de favorecer el consumo y animar a los compradores.

Además del aceite, la Fira cuenta con un centenar de expositores que ofrecen productos locales o de proximidad, así como un amplio programa de actividades. Durante la jornada de ayer se celebró un desayuno popular, una jornada de puertas abiertas de la cooperativas, una actuación de la colla gegantera y un taller y degustación de frutos secos, entre otras. El president del Parlament, Josep Rull, fue el encargado de la inauguración de este año junto al alcalde de Maials, David Masot.

Para hoy está prevista la jornada técnica Maials d’Oli, del camp a la taula, que permitirá conocer la evolución de los sistemas de recolección de la aceituna desde los métodos tradicionales hasta las tecnologías más modernas. Incluirá la presentación de un robot agrícola autónomo capaz de trabajar en el campo sin conductor, a cargo de Agrin’Pulse. Además, se nombrará al expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, como Amic de l’Oli 2026. A lo largo del día también habrá una visita guiada por la iglesia de la Assumpció de la Mare de Déu de Maials i la Vilaclosa y teatro para los más pequeños.