Leridanos se movilizan en Móra d'Ebre contra de los macroproyectos en el mundo rural

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Tres entidades de Lleida han participado este domingo en la manifestación unitaria celebrada en Móra d'Ebre bajo el lema 'El mundo rural no está en venta. Queremos pueblos vivos', que ha congregado entre un millar y tres mil personas procedentes de diferentes puntos de Catalunya a la Ribera d'Ebre. El presidente de la plataforma Lleida contra la MAT, Adrià Drago, ha explicado desde Móra que la marcha de hoy es la continuidad de la primera manifestación ruralista que se celebró el 5 de octubre de 2025 en Lleida, bajo el lema 'Defendamos la tierra. Queremos pueblos vivos'.

El principal argumento de la manifestación unitaria contra lo que denominan las “agresiones en el territorio” es que los proyectos para desarrollar la energía renovable se tienen que hacer con consenso de los afectados y con “coherencia” y sentido común, de manera que habría que aprovechar “terrenos antropizados” para desarrollarlos.

Ha puesto como ejemplo la macroplanta solar de Alcarràs, que asegura que tendrá una superficie de 800 hectáreas que había sido productivo y en riego, y la MAT Alcarràs-Mangraners, que “ha trinchado l'Horta de Lleida”. Las organizaciones convocantes han puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar movilizaciones próximamente para emprender el camino hacia la negociación política.

Un moment de la prostesta.

En la manifestación ha habido hasta 250 entidades representadas.. Entre las reivindicaciones compartidas, la organización destaca la retirada del proyecto de ley de simplificación de los trámites ambientales y urbanísticos, la retirada del PLATER y una moratoria para la instalación de centrales eólicas y solares en suelo natural o rústico. Se añade el rechazo hacia la construcción y la ampliación de nuevos vertederos y la petición de bloquear las compras de los fondos buitre de las tierras agrícolas. También piden parar las plantas de biogás o los proyectos de centros de datos hasta que no estén acondicionados en estudios elaborados científicos sobre los usos que hacen del agua y la energía y su impacto en el territorio y el clima.

La marcha ha demostrado la consonancia de los diferentes movimientos repartidos por toda Catalunya que se oponen a las "agresiones en el territorio". En este sentido, los manifestantes han reclamado volver a ser escuchados por parte de las administraciones. "Venimos a reclamar la voz rural, nos encontramos una serie de proyectos que los ubican en estas poblaciones porque saben perfectamente que no habrá tanta oposición como en otro lugar. El mundo rural ha dejado de ser protagonista y ha pasado a ser un espacio que tiene que acoger a toda costa todos estos proyectos desde el punto de vista del Govern", ha aseverado Axel Baiget, de la plataforma No a la Mat Catalunya Aragó.