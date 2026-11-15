La Pobla celebra los 75 años de la llegada del ferrocarril y pide seguir invirtiendo en la línea

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La Pobla de Segur hizo ayer un viaje en el tiempo para conmemorar el 75 aniversario de la llegada del ferrocarril. Aquel 13 de noviembre de 1951, como ayer, la lluvia caía sobre los centenares de personas que esperaban al tren que había partido desde Lleida, aunque con diferencias: la locomotora original era de vapor y la de ayer, la del Tren dels Llacs, funciona con diésel—; y las autoridades militares y eclesiásticas que presidieron, en plena dictadura franquista, la culminación de la línea de La Pobla, dieron paso a un grupo de recreación teatral que puso color a la celebración.

“Hoy celebramos un momento que representó un antes y un después para nuestro pueblo y para el conjunto del territorio”, aseguró el alcalde de La Pobla, Marc Baró, quien subrayó que la “llegada del tren significó progreso y nuevas oportunidades para la gente que vivía aquí”. En este sentido, Baró reconoció el trabajo de la actual operadora de la línea, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), y la puso como “ejemplo de gestión que otras compañías podrían tomar como referencia”. El primer edil, no obstante, pidió a FGC que “siga apostando por la línea y continúe mejorando el servicio, las instalaciones y los trenes”.

Por su parte, el presidente de FGC, Carles Ruiz, garantizó que “ya estamos estudiando nuevo material y nuevas inversiones para que la línea tenga más fuerza en el futuro”, y recordó el crecimiento de usuarios que ha experimentado desde que la compañía catalana la asumió en 2016, y que entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 ha registrado una demanda acumulada de 534.143 viajes. Frente a este crecimiento, las Rodalies de Lleida operadas por Renfe perdieron 210.000 usuarios entre 2017 y 2021.

El pasaje y los centenares de vecinos de La Pobla que acudieron a la estación tuvieron la ocasión de ver la exposición La força d’un territori. 75 anys del tren de la Pobla, en la que se repasa con imágenes cómo se construyó la línea.

Un 60% más rápido

La mejora de la línea de La Pobla también ha revertido en el confort de los pasajeros y el tiempo de viaje hasta Lleida, que actualmente se cubre en 1 hora y 33 minutos, según el supervisor de la línea, José Antonio Díaz. “Las incidencias son muy puntuales”, subraya Díaz, quien añade que los usuarios valoran que hay muchas más circulaciones que antes —11 entre Balaguer y Lleida y 5 entre La Pobla y la capital— y que “son fieles al tren porque saben que llegamos puntuales”.

La diferencia la confirma Òscar Urgelés, un ferroviario que trabajó en la línea en los años 80. “Parando en todas las estaciones, el trayecto hasta Lleida duraba dos horas y media”, explica Urgelés, quien recuerda que en invierno “había calefacción muy cómoda”. Al preguntarle si aquellos convoyes de Renfe tenían aire acondicionado, responde sonriendo: “Ni lo había y tampoco se esperaba”.