Proyecciones y conferencias en la IV Fira de Muntanya en El Pont

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La capital de la Alta Ribagorça acoge desde el viernes la IV Fira de Muntanya que se prolongará hasta diciembre durante varios fines de semana. El certamen se abrió con la proyección del documental Duel a 8.000 metres con la presencia de Ferran Latorre y uno de los directores, Raül Llimós. Ayer se proyectaron los cortometrajes de animación El gran hito y Kronoshock. Por la tarde se proyectó un documental sobre el descenso de barrancos.