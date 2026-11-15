Un rebaño de ochenta vacas “toma” la L-500 entre Llesp y Barruera

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Un rebaño de 80 vacas “tomó” ayer la carretera L-500 para bajar de los valles de alta montaña de la Alta Ribagorça hasta las zonas donde pasarán el invierno. El recorrido estuvo controlado por los Mossos que dirigieron la circulación y dieron paso alternativo desde Llesp a Barruera. El de ayer fue uno de los últimos rebaños que se desplazó, ya que la mayoría de los animales ya han abandonado la alta montaña tras las primeras nevadas.