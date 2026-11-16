Cara y cruz en Maials

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 14.000 personas han pasado este fin de semana por la Fira de l’Oli de Maials que ha vendido más de 15.000 litros de aceite a 30 euros la garrafa de 5 litros. Al mismo tiempo, cerca de una veintena de hectáreas quedaron afectadas por el pedrisco del sábado, con pérdidas de hasta el 40% de las olivas, según una primera valoración.

La 29 edición de la Fira de l'Oli Verd de Maials cerró ayer sus puertas con éxito de ventas y público. Durante el fin de semana han pasado más de 14.000 personas y vendido más de 15.000 litros de aceite, con lo que se cumplen las expectativas de los organizadores, el ayuntamiento y la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, lo que es la cara del certamen que acogió a un centenar de expositores en el polideportivo y calles adyacentes. La cruz fue la tormenta de pedrisco de sábado por la tarde. El granizo afectó a varias fincas de Seròs y Maials donde todavía no se han recogido las olivas, muchas de las cuales quedaron en el suelo. Según el presidente del riego del Segrià Sud y propietario de olivares en estos municipios, Joan Sabaté, la granizada perjudicó unas 4 hectáreas de sus cultivos, mientras que otros agricultores como Josep Florensa, con olivos también entre Maials y Seròs, valoraron la afectación en unas 10 hectáreas. Otros payeses señalaron que, como mínimo, habrá daños en casi una veintena de hectáreas con perjuicios que oscilan entre un 20 y un 40% de la cosecha, a la espera de las primeras valoraciones de los peritos que comenzarán hoy. En algunos campos todavía podía apreciarse ayer capas de granizo. Por su parte, el presidente de la cooperativa, Francesc Teixidó, indicó que parece que los daños no son muy elevados, pero “hay que ser prudentes y esperar hasta que se sepa el alcance real del pedrisco”. La campaña de recogida de la aceituna comenzó en la localidad el pasado 19 de octubre. Los agricultores temen que se produzcan nuevas precipitaciones o se registren fuertes vientos que harán caer las olivas del árbol.

Por otra parte, Teixidó se refirió a la “incongruencia” que supondrá la retirada obligatoria del 12% de la producción de aceite en Catalunya, tal como prevé el ministerio de Agricultura. Incidió en que “si conseguimos la producción prevista de un millón de kilos, tendremos 120.000 kilos bloqueados hasta septiembre”. No obstante, destacó que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig ya ha solicitado que Catalunya quede exenta de esta medida.

En la jornada de ayer estaba prevista la jornada técnica Maials d’Oli, del camp a la taula, sobre la evolución de los sistemas de recolección de la oliva y que debía incluir la presentación de un robot autónomo sin conductor por parte de Agrin’Pulse, que quedó suspendida por la lluvia del sábado. La delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, clausuró la Fira y ratificó que la Generalitat solicita al Estado quedar exenta de la retirada el 12% de la producción de aceite. Destacó la labor del Govern en cuanto las ayudas para la modernización de explotaciones agrarias y el relevo generacional.