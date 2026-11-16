La Diputación llevará al pleno un presupuesto de 225,8 millones para 2027

El pleno de la Diputación votará el jueves el presupuesto para 2027, que ascenderá a 225,8 millones de euros, frente a los 223,7 millones de este año. Los votos del equipo de gobierno de ERC, PSC, UA y Ara-Pacte Local bastan para aprobarlos, si bien el presidente de la corporación provincial, el republicano Joan Talarn, apuntó la posibilidad de recabar apoyos entre la oposición (Junts-Impulsem y PP) e incorporar sus propuestas a las cuentas a lo largo del año con cargo a los remanentes de años anteriores, que ascienden a unos 80 millones de euros.

El presupuesto prevé casi 80 millones de euros para ayuntamientos, consells, EMD y entes públicos locales, así como 14 millones para entidades sin ánimo de lucro. Talarn aseguró que el porcentaje de ejecución presupuestaria ha crecido en los últimos años hasta alcanzar un 70% y que la Diputación "es ágil" en sus pagos, de 11 días a empresas.

Las cuentas prevén la incorporación de 8 personas más para el servicio de asistencia técnica (SAT) a los ayuntamientos y superar la sesentena, con el fin de paliar la dificultad de los municipios pequeños para disponer de secretarios e interventores.