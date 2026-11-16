Jordi Pujol, 96 años, reconocido como Amic del Oli en la feria de Maials

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Uno de los momentos más esperados y que más público congregó en la Fira de l'Oli de Maials fue el del nombramiento del expresidente Jordi Pujol como Amic de l'Oli de 2026, una distinción con que la localidad reconoce a las personas vinculadas a la promoción y proyecto de este producto emblemático.

La visita de Pujol despertó gran expectación entre los visitantes al certamen y toma el relevo del escritor y divulgador cultural Antoni Gelonch, que recibió este reconocimiento el año pasado.

Pujol, de 96 años, aseguró recordar sus vistas a la población. De hecho, el alcalde, David Masot, le recordó que las ayudas de su Gobierno, con Josep Grau, que murió recientemente, en la consejería de Agricultura, fueron vitales para revitalizar el sector del aceite y para fomentar la producción y el funcionamiento de la cooperativa.