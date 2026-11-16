La lana de Xisqueta pide paso como sustrato para cultivos de invernadero

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los planes de la UE para reducir el uso de la turba como sustrato mineral para los cultivos de invernadero han abierto la puerta a dar un uso a la lana de oveja Xisqueta, cuyas escasas posibilidades de aprovechamiento han convertido las 20.000 toneladas que genera cada esquila primaveral, a razón de uno a dos kilos por cada uno de los 15.000 animales, en un problema para los ganaderos.

El proyecto Peatless, financiado por la UE, está testando la elevada capacidad de esa lana para retener agua, y eso la sitúa como uno de los principales candidatos para relevar a la turba, un carbón de origen vegetal en su fase inicial de formación, como sustrato en los invernaderos y en otros cultivos de maceta. La demanda anual de turba para ese uso en todo el Estado ronda el millón y medio de m3.

“La lana es un cabello con la fibra hueca, y eso retiene agua”, explica Minerva Porté, emprendedora rural y diseñadora (obtuvo el premio Reimagine Textil 2025 y dirige el proyecto New Pasture Design) que colabora en el proyecto de investigación, impulsado por la Fecoc (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum). “La de la Xisqueta es de las más gruesas, con diámetros de 30 a 35 micras frente a los 18 de la merina, la preferida de la industria textil. A partir de 26 micras empieza a picar y se rompe más, y por eso la rechazan”, señala.

Porté ha realizado una de las aportaciones fundamentales del proyecto, para el que ha modificado una moledora de maíz que permite cortar la lana muy fina. “La lana tal cual se esquila no se puede utilizar en la agricultura, por el riesgo de generar arrastres cuando se laborea, y pulverizada se degrada con rapidez”, anota.

Porté se dedica a recoger la lana, a procesarla y a enviarla a los centros de investigación que participan en el programa Peatless. En La Rioja, donde participan en el proyecto el CTICH (Centro Tecnológico de Invstigación del Champiñón) y la empresa de tecnología Cesens, está certificando las elevadas prestaciones de las fibras de lana de Xisqueta para el cultivo de productos hortícolas como el guisante, y en Zaragoza el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) está haciendo lo propio con la germinación y el desarrollo de semillas.

“Ahora están empezando a testar el uso como sustrato para cultivos de invernadero, y todo apunta a que va a dar resultado. Nuestra intención es salir al mercado el año que viene, en primavera”, indica Minerva Porté. Las restricciones para la turba arrancan en 2030.