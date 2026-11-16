Medio siglo velando por el patrimonio y la historia de Lleida

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) celebró en Tàrrega el tercer acto de su 50 aniversario con la inauguración de una exposición que repasa cinco décadas dedicadas a investigar, recuperar y difundir el patrimonio y la historia del territorio. La muestra, organizada en colaboración con el Arxiu Comarcal de l’Urgell, pone en valor el trabajo de generaciones de investigadores, historiadores locales y aficionados. El presidente del GRTP, Miquel Torres, definió la jornada como “emotiva” y recordó la figura del fundador, mosén Joan Camps, fallecido en 2021. “Esta exposición la hemos hecho pensando en él y en todo el legado que nos dejó, así como en su modo de actuar”, afirmó. Torres destacó que el grupo ha sabido “mantenerse fiel a las pautas marcadas por mosén Camps, sin renunciar a adaptarnos a los cambios sociales y a las nuevas oportunidades culturales”. Recordó que el GRTP es el centro de estudios más antiguo de Lleida y uno de los primeros de Catalunya.

Los orígenes del GRTP se remontan a 1969 en Bellpuig, en un contexto en el que la biblioteca se convirtió en un importante núcleo de dinamización cultural. Impulsada por Camps, Jaume Massana, Àgueda Busto, Maria Xinxó, Jaume Torres y Francesc Teixidó, entre otros, esta actividad hizo que Bellpuig acogiera el III Coloqui d’Història del Monaquisme Català en 1974. Este encuentro condujo, en noviembre de 1975, a una asamblea de estudiosos de Ponent para crear el Grup d’Intercanvis de Recerques de les Terres Lleidatanes. La comisión provisional estuvo integrada por mosén Camps, Ramon Boleda, Josep Maria Llobet, Josep Maria Ortís, Manuel Casanelles, Joan Tous, Guiu Sanfeliu, Jaume Cots y Joan Duch. En mayo de 1976, en Verdú, se celebró la primera jornada de investigación y el GRTP vio finalmente la luz (adquirió su nombre actual en 1982).

Desde sus inicios, la entidad organizó jornadas de trabajo que culminaban con publicaciones. Entre 1976 y principios de los años noventa se celebraron 29 jornadas, de las cuales 16 dieron lugar a misceláneas y monografías, con especial atención a los estudios arqueológicos

A mediados de los años 90, el GRTP atravesó una crisis por la falta de liderazgo y los problemas de salud de mosén Camps. Entonces se activó una junta gestora con Joaquim Capdevila, Joan Duch, Joan-Ramon González, Josep Mora, Guiu Sanfeliu y Miquel Torres, este último como coordinador. Entre 1996 y 2001, el grupo vivió un proceso de transición y renovación: mantuvo las jornadas de trabajo, reorganizó su línea editorial y modernizó la imagen de sus publicaciones coincidiendo con su 25 aniversario. Fue un periodo clave de resistencia y transformación. Ya en el siglo XXI, el GRTP consolidó su modelo institucional, redefinió sus jornadas en monográficos y reforzó los vínculos con instituciones académicas y culturales. Desde 2015, ha ampliado sus actividades para llegar a nuevos públicos y ha intensificado su relación con la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana y el Institut Ramon Muntaner.

Por su parte, Quevedo destacó el valor de conservar 50 años de investigación histórica. “Es un honor disponer de esta documentación. Permite conocer cómo se organizaba el grupo, quiénes lo integraban y las investigaciones que han realizado, algunas inéditas. Consultar este fondo será muy interesante”, afirmó.