SEGRE

Medio siglo velando por el patrimonio y la historia de Lleida

El Grup de Receques de les Terres de Ponent inaugura una exposición de sus 50 años en Tàrrega. Pone en valor el trabajo de generaciones de investigadores, historiadores locales y aficionados

El Arxiu de l’Urgell acoge hasta el 10 de enero de 2027 la exposición que repasa los 50 años del GRTP. - LAIA PEDRÓS

El Arxiu de l’Urgell acoge hasta el 10 de enero de 2027 la exposición que repasa los 50 años del GRTP. - LAIA PEDRÓS

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Laia Pedrós

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El Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) celebró en Tàrrega el tercer acto de su 50 aniversario con la inauguración de una exposición que repasa cinco décadas dedicadas a investigar, recuperar y difundir el patrimonio y la historia del territorio. La muestra, organizada en colaboración con el Arxiu Comarcal de l’Urgell, pone en valor el trabajo de generaciones de investigadores, historiadores locales y aficionados. El presidente del GRTP, Miquel Torres, definió la jornada como “emotiva” y recordó la figura del fundador, mosén Joan Camps, fallecido en 2021. “Esta exposición la hemos hecho pensando en él y en todo el legado que nos dejó, así como en su modo de actuar”, afirmó. Torres destacó que el grupo ha sabido “mantenerse fiel a las pautas marcadas por mosén Camps, sin renunciar a adaptarnos a los cambios sociales y a las nuevas oportunidades culturales”. Recordó que el GRTP es el centro de estudios más antiguo de Lleida y uno de los primeros de Catalunya.

Los orígenes del GRTP se remontan a 1969 en Bellpuig, en un contexto en el que la biblioteca se convirtió en un importante núcleo de dinamización cultural. Impulsada por Camps, Jaume Massana, Àgueda Busto, Maria Xinxó, Jaume Torres y Francesc Teixidó, entre otros, esta actividad hizo que Bellpuig acogiera el III Coloqui d’Història del Monaquisme Català en 1974. Este encuentro condujo, en noviembre de 1975, a una asamblea de estudiosos de Ponent para crear el Grup d’Intercanvis de Recerques de les Terres Lleidatanes. La comisión provisional estuvo integrada por mosén Camps, Ramon Boleda, Josep Maria Llobet, Josep Maria Ortís, Manuel Casanelles, Joan Tous, Guiu Sanfeliu, Jaume Cots y Joan Duch. En mayo de 1976, en Verdú, se celebró la primera jornada de investigación y el GRTP vio finalmente la luz (adquirió su nombre actual en 1982).

Desde sus inicios, la entidad organizó jornadas de trabajo que culminaban con publicaciones. Entre 1976 y principios de los años noventa se celebraron 29 jornadas, de las cuales 16 dieron lugar a misceláneas y monografías, con especial atención a los estudios arqueológicos

A mediados de los años 90, el GRTP atravesó una crisis por la falta de liderazgo y los problemas de salud de mosén Camps. Entonces se activó una junta gestora con Joaquim Capdevila, Joan Duch, Joan-Ramon González, Josep Mora, Guiu Sanfeliu y Miquel Torres, este último como coordinador. Entre 1996 y 2001, el grupo vivió un proceso de transición y renovación: mantuvo las jornadas de trabajo, reorganizó su línea editorial y modernizó la imagen de sus publicaciones coincidiendo con su 25 aniversario. Fue un periodo clave de resistencia y transformación. Ya en el siglo XXI, el GRTP consolidó su modelo institucional, redefinió sus jornadas en monográficos y reforzó los vínculos con instituciones académicas y culturales. Desde 2015, ha ampliado sus actividades para llegar a nuevos públicos y ha intensificado su relación con la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana y el Institut Ramon Muntaner.

Por su parte, Quevedo destacó el valor de conservar 50 años de investigación histórica. “Es un honor disponer de esta documentación. Permite conocer cómo se organizaba el grupo, quiénes lo integraban y las investigaciones que han realizado, algunas inéditas. Consultar este fondo será muy interesante”, afirmó.

El GRTP cede su fondo documental al Arxiu Comarcal de l’Urgell

Un acto celebrado en Tàrrega el viernes también sobre la muestra incluyó la cesión del fondo documental y bibliográfico del GRTP al Arxiu Comarcal. Firmaron el acuerdo el presidente del GRTP, Miquel Torres, y el director del archivo, Carles Quevedo. Torres explicó que este fondo será el punto de partida para conservar y consultar la documentación que explica la historia del grupo y de los centros de estudios durante los últimos 50 años. “Aquí quedará la documentación para que los historiadores locales puedan aportar bibliografía y documentación, si quieren, y enriquecer este fondo”, afirmó. Para Torres, la gran virtud del proyecto es “haber podido tejer una red cultural e histórica que une asociacionismo, centros de estudios, historiadores locales y aficionados”.

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