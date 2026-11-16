El Pallars impulsa una marca propia de carne de caza de kilómetro cero

Sopar Pallarés. Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, fue el día 6 el invitado del Sopar Pallarès 2026 de Pallars Actiu, al que asistieron empresarios de la comarca, l'Alta Ribagorça y l'Alt Urgell. - PALLARS ACTIU

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Isona i Conca Dellà plantea habilitar un punto de recogida de piezas cinegéticas y una sala de despiece de animales, explicó la alcaldesa, Jeannine Abella, vinculados al proyecto de marca propia de carne de caza que impulsa Pallars Actiu.

El Projecte Cinegètic al Pallars, que se encuentra en su primera fase de desarrollo, tiene ahora como eje el matadero de La Pobla de Segur (que reabre hoy) que puede actuar como punto de recogida de piezas y estará equipado para servir como sala de despiece de esos animales. Paralelamente, el ayuntamiento de Isona estudia añadir a su matadero, cuya concesión va a sacar a concurso en breve tras vencer la anterior, el servicio de punto de reocogida de piezas de caza. A eso se le suma la posibilidad de utilizar un solar municipal clasificado como suelo para equipamientos para instalar una sala de despiece, para la que también hay algunos espacios de propiedad privada disponibles.

“Para ir bien, el punto de recogida debería estar operativo este año, para coger la parte final de la temporada de caza”, señaló Abella, quién destacó que se trata, en cualquier caso, de espacios “subsidiarios de La Pobla” y que operarían “de forma coordinada”. “Se trata de poner las cosas fáciles, de colaborar”, anotó.

El proyecto consiste en transformar la carne de caza en un producto de calidad, ya sea en fresco, mediante elaborados como embutidos o patés o como platos de quinta gama (precocinados) y en retener en la comarca todo el valor añadido del proceso desarrollando toda la cadena, desde la captura de la pieza hasta la venta del producto final, explicaron fuentes de Pallars Actiu, que anotaron que ese proceso “permite multiplicar el valor del recurso y abre nuevas puertas de actividad empresarial en el Pallars”.

Los puntos de recogida y las salas de despiece son una parte clave del proyecto. Su ausencia en el Pallars Jussà obliga a los eventuales transformadores de la carne a adquirirla en otras zonas, a menudo en Girona, donde se encuentran los empresas de troceo más cercanas.

La idea es basar la marca “en la proximidad, la trazabilidad, la calidad, el respeto por el medio y la contribución al equilibrio cinegético”, señalan las mismas fuentes, que anotan que la cadena ya tiene una base en “las pruebas realizadas en un obrador de Tremp y los preacuerdos existentes con el operador y el distribuidor”.