Pompièrs Emergéncies reclama avances en la equiparación laboral y exigen compromisos al Conselh y la Generalitat

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Comité de Empresa de Pompièrs Emergéncies reclama avances en la equiparación laboral y exige compromisos al Conselh Generau d'Aran y a la Generalitat. El 90,74% de la plantilla da apoyo a las reivindicaciones y autoriza al Comité a impulsar medidas legales y sindicales que considere necesarias para defender los derechos e intereses de los trabajadores. El Comité de Empresa ha denunciado la falta de acuerdos y las dificultades por avanzar en las negociaciones. Los pompièrs consideran que sus condiciones laborales tienen que ser "coherentes" con la naturaleza del servicio esencial que prestan y con las responsabilidades que asumen diariamente en la atención de emergencias en la Val d'Aran.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo están: la equiparación de permisos, vacaciones y jornada laboral con las condiciones de la Administración local; la equiparación salarial con el cuerpo de Bombers de la Generalitat de Catalunya; el reconocimiento de las especialidades profesionales y de la formación del personal; y la consolidación de la Sala de Control de Emergencias (SCAran) como centro único de coordinación para todo el territorio.

Falta de acuerdo entre Conselh Generau i Generalitat

Desde el Comité de Empresa se considera que la plantilla "no puede seguir asumiendo las consecuencias de la falta de coordinación institucional" ni de las dificultades de negociación dentro de la misma empresa. La responsabilidad de garantizar unas condiciones laborales adecuadas no puede quedar supeditada a la falta de acuerdo entre administraciones.

El Comité ha argumentado que la situación se ve agravada "por la falta de entendimiento y de acuerdos" entre el Conselh Generau d'Aran y la Generalitat, que hasta ahora no han hecho una propuesta satisfactoria que permita dar respuesta a las reivindicaciones del colectivo. Esta situación se suma a las dificultades existentes en la negociación con la Prefectura de Pompièrs Emergéncies, cuya dinámica de funcionamiento está dificultando el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos, ha indicado el Comité.

El Comité de Empresa reitera su voluntad de mantener abiertas las vías de diálogo y negociación, pero considera imprescindible que esta voluntad se traduzca en compromisos concretos, plazos definidos y soluciones efectivas". La plantilla hace demasiado tiempo que espera avances y no puede seguir soportando indefinidamente las consecuencias de una situación que requiere responsabilidad y voluntad política e institucional", se ha indicado desde el Comité. "No se puede exigir un servicio público de emergencias de calidad sin garantizar también el reconocimiento profesional y unas condiciones laborales dignas a los que lo hacen posible cada día", han sentenciado.