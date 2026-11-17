Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha decidido agilizar la saca de leña y árboles quemados del monte de siete municipios literanos que el pasado verano se vieron afectados por los incendios. La medida tiene como finalidad facilitar la restauración y la recuperación de las tierras dañadas.

La principal medida, según recoge una reciente orden, consiste en suprimir la obligación de los propietarios de tramitar una autorización previa y sustituirla por una declaración responsable.

La medida afecta a los términos de Alcampell, Azanuy-Alins, Peralta de Calasanz, San Esteban y Tamarit de Llitera, afectados junto con Fonz (Cinca Medio) por el incendio que a finales de junio arrasó 4.525 hectáreas de monte mediterráneo, bosque y cultivos de cereal, y a los de Albelda y Castillonroi, que a comienzos de julio quemó otras 425 ha.

La permanencia de madera quemada o dañada en los montes tras un incendio “favorece la proliferación de plagas y enfermedades forestales, incrementa el riesgo de incendios posteriores, dificulta los procesos de regeneración natural y restauración hidrológico forestal”, algo que entraña el riesgo de intensificar los procesos de deterioro del medio, señala la orden.

Esa situación, anota el documento, “hace necesario habilitar medidas administrativas que agilicen y permitan una retirada rápida de la madera quemada para favorecer la regeneración de las superficies forestales” dañadas por el fuego. Se trata, añade, de una “actuación preliminar necesaria para la reducción del riesgo de erosión, el control de los procesos de degradación ecológica y la ejecución de futuras actuaciones de restauración hidrológico forestal, mejora de hábitats y recuperación de la cubierta vegetal”.

Alrededor de un tercio de la superficie arrasada por esos incendios era de arbolado. Agroseguro recibió partes de siniestro que sumaban 1.244 hectáras de cereal pendientes de cosechar, básicamente de trigo y de cebada, cereales de los que se perdieron 5,5 millones de kilos. Una superficie similar había sido ya cosechada, y el resto era monte, bajo en algunos casos y boscoso en la mayoría de las ocasiones.

La retirada de la madera quemada de un área incendiada tiene un triple objetivo: evitar plagas en los árboles que sobrevivieron, reducir el riesgo de erosión y estimular la actividad económica mediante los trabajos de extracción y selección y con la venta de la aprovechable.

El cambio normativo afecta a los trabajos de corta, apeo, procesado, desembosque, extracción, almacenamiento, transporte y comercialización de “madera procedente de árboles muertos, quemados o gravemente afectados por incendios forestales”, y también a la apertura de vías de saca temporales en las fincas.

Las retiradas están sometidas a régimen de inspección y control.