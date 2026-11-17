Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Govern de Andorra presentó ayer el Ad-Alert, el nuevo sistema oficial de alertas a la población, que estará operativo a mediados de diciembre. La herramienta permitirá enviar avisos directamente a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en zonas afectadas por situaciones de riesgo o emergencia, con información sobre qué está pasando y las instrucciones a seguir para protegerse. Según informó el Govern, el sistema dispondrá de dos niveles de aviso. La prealerta tendrá carácter preventivo y se utilizará ante situaciones previsibles o en evolución, mientras que la alerta quedará reservada a riesgos graves, inminentes o en curso que requieran medidas urgentes de autoprotección. Los mensajes se podrán enviar en catalán, español, francés e inglés.

La primera prueba del sistema está prevista para mediados de diciembre y se realizará en todo el territorio. Los ciudadanos recibirán un mensaje en el que se indicará que se trata de una prueba y que no es necesario realizar ninguna actuación. Protecció Civil recomienda mantener actualizado el sistema operativo de los móviles para facilitar la recepción de los avisos. El Govern ha puesto en marcha una campaña informativa.