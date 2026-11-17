Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Jaume Perera formalizó ayer su candidatura a la presidencia del Canal d’Urgell, que disputará al actual responsable de la entidad, Amadeu Ros, en las elecciones del próximo 17 de diciembre. Perera presentó la documentación necesaria para concurrir a los comicios, incluidos los avales de síndicos que representan al menos 5.000 hectáreas. El aspirante, que ya había anunciado su intención de presentarse en la asamblea de síndicos del pasado 25 de octubre, considera que la comunidad necesita un cambio profundo en su funcionamiento. «Es un acto de coherencia después de todo lo que hemos venido haciendo durante los últimos años», aseguró. Su propuesta apuesta por una gestión más profesional, transparente y cercana a los regantes, además de una modernización de las infraestructuras que responda a las necesidades del territorio. Cuestiona que los proyectos de modernización planteados hasta ahora hayan surgido de la Administración y no de la propia comunidad de regantes. Reconoce que incluyen aspectos positivos, pero considera que no se ha conseguido el consenso necesario para llevarlos adelante. «No seremos capaces de aprobar una modernización si no somos capaces de generar una propuesta que tenga consenso en el territorio», afirmó. También defendió que la Casa Canal debe abrirse más a los agricultores y mejorar la comunicación con las colectividades. La presentación de la candidatura coincide con los primeros cambios de presidencia en dos colectividades, unos resultados que Perera interpreta como una señal de la voluntad de renovación del sector (ver desglose).

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 20 de este mes con lo que Amadeu Ros tendrá que presentar la suya esta semana. Este diaro intentó contactar con él sin éxito.