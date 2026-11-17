Los nuevos trenes que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) empleará para relevar en la línea ferroviaria de Manresa (RL3 y RL4) a Renfe vuelven a circular en pruebas, cuando faltan apenas tres meses y medio para que la operadora catalana asuma el servicio, el día 1 de marzo de 2027. Los trayectos para probar y homologar estos vehículos comenzaron el pasado mes de enero en horario nocturno entre Lleida y la capital del Bages y, desde finales de la semana pasada, lo hacen de día y llegan hasta Terrassa. Es el final de trayecto de la RL4, si bien actualmente los trenes concluyen su recorrido en la capital de Bages.

Fuentes de FGC explicaron que estas pruebas no las lleva a cabo su personal, sino técnicos de la empresa fabricante de los trenes, la firma suiza Stadler. Hasta ahora se han llevado a cabo durante varios días a primeras horas de la mañana, aprovechando los periodos de tiempo sin circulación de trenes por la línea. Parten desde Lleida y llevan a cabo el trayecto de ida y vuelta. La Generalitat ha adquirido cuatro convoyes para prestar servicio en la RL3 y la RL4. Para completar el proceso de homologación necesario para transportar viajeros, solo es preciso utilizar una de las unidades que entrarán en servicio.

A diferencia de la línea ferroviaria de La Pobla de Segur (RL1 y RL2), la única operada por FGC en Lleida, en la línea de Manresa la compañía ferroviaria de la Generalitat solo asumirá la operativa de trenes con sus propios vehículos y personal. En cambio, la infraestructura ferroviaria seguirá en manos del Estado, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El trayecto tiene diferentes tramos con limitaciones de velocidad temporales a la espera de mejoras en las vías, lo que alarga la duración de los viajes con independencia de lo nuevos que sean los trenes. Asimismo, el traspaso debía ir acompañado de una serie de inversiones en las estaciones a lo largo de la línea que, a día de hoy, ni siquiera han comenzado.

Precisamente, el deterioro de las líneas ferroviarias y la reclamación de seguridad es uno de los principales motivos de las jornadas de huelga convocadas por el sindicato Semaf. Comenzaron el pasado martes y hoy está previsto un nuevo paro, así como un tercero el próximo lunes. En el anterior se incumplieron los servicios mínimos, lo que motivó la apertura de una investigación por parte del departamento de Política Territorial.

Rodalies advierte de otra huelga de maquinistas Los sindicatos ferroviarios Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF y Alferro han convocado hoy otra jornada de huelga para reclamar más garantías de seguridad 20 días después del accidente de Urda. Rodalies de Catalunya avisó ayer que el servicio volverá a verse “muy afectado” y recomendó buscar medios alternativos de transporte. Por su parte, la conselleria de Empresa y Trabajo fijó unos servicios mínimos del 66% en Rodalies en hora punta y del 33% el resto de la jornada, mientras que la alta velocidad deberá prestar el 72% del servicio habitual, los de media distancia un 65% y los de mercancías un 26%.