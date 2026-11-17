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Un camión remolque se ha incendiado este martes por la tarde en la C-451, a la altura de Massoteres. El vehículo transportaba coches, entre ellos uno híbrido que ha hecho extremar la distancia de seguridad por riesgo eléctrico de los bomberos desplazados hasta el lugar.

A las 18:14 horas los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso y han acudido hasta este punto de la Segarra con diez dotaciones para apagar el fuego. La batería de alto voltaje del coche híbrido no ha acabado afectada.