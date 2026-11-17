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La peña La Kraba de Binéfar celebra este sábado con una comida para socios y un tardeo musical abierto al público su medio siglo de existencia, en el que ha combinado las actividades festivas con otras como el sostenimiento de Apebín (Asociación de Peñas de Binéfar) y la organización de diferentes actividades lúdicas y culturales. La celebración comenzará a mediodía en La Algodonera con una comida para la que se han inscrito 180 socios (en fiestas superaron los 400). A partir de las cinco de la tarde se abrirán las puertas al público para un evento de entrada gratuita que abrirá DJ Balac antes de que suba al escenario la renacida banda local Los Conejos Verdes y que seguirá con los pinchadiscos Sean Cortex y Edu Marín. La intendencia incluye dos food trucks y una barra a cargo de los pub Tao y Zeta.