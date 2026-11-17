El pleno de la Diputación votará el jueves su presupuesto para 2027, de 225,8 millones de euros. Esto supone un leve aumento respecto a los 223,7 millones de este año y consolida años de tendencia al alza. Los votos del equipo de gobierno de ERC, PSC, UA y Ara-Pacte Local bastan para aprobarlo, si bien el presidente de la corporación provincial, el republicano Joan Talarn, apuntó la posibilidad de recabar apoyos entre la oposición (Junts-Impulsem y PP) e incorporar propuestas suyas a lo largo del año.

El nuevo presupuesto se plantea cuando la Diputación ha ganado “agilidad” en pagos y capacidad de ejecución presupuestaria, según Talarn. El plazo de liquidación a empresas se sitúa en 11 días, mientras que el porcentaje de ejecución del presupuesto ha pasado del 49% en 2024 al 70% actual, según el equipo de gobierno. En consecuencia, los remanentes, que llegaron a rozar los 260 millones, se han reducido a 80, en gran parte al liquidar pagos comprometidos en años anteriores.

El proyecto que debatirá el pleno reserva casi 80 millones de euros para ayuntamientos, consells, entidades municipales descentralizadas (EMD) y otros entes públicos locales, así como 14 millones para entidades sin ánimo de lucro. Al margen de aportaciones directas, prevén incorporar 8 personas más para el servicio de asistencia técnica (SAT) a los ayuntamientos. Pasarían así a superar los sesenta, con el fin de paliar los problemas que sufren numerosos municipios, especialmente los más pequeños, para disponer de secretarios e interventores, necesarios para el funcionamiento diario de los ayuntamientos. El vicepresidente primero, Agustí Jiménez (PSC), explicó que a este refuerzo se suma el proyecto de una bolsa de trabajo compartida con la Generalitat para facilitar la contratación de este personal cualificado.