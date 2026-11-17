Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Associació Claror Alt Urgell cumple 50 años. La entidad integra a través del empleo a las personas con riesgo de exclusión. Así lo hace desde hace medio siglo y ahora lo celebra con los vecinos. La entidad lleva estas cinco décadas trabajando para mejorar la vida de las personas adultas con discapacidad intelectual y para favorecer que tengan un lugar activo dentro de la comunidad. Cincuenta años después de sus primeros pasos, la asociación sigue siendo uno de los pilares de la atención social en la comarca y mantiene vivo el objetivo con el que nació: ofrecer oportunidades, acompañamiento y espacios de desarrollo personal a personas que a menudo han tenido que superar más barreras que el resto.

El centro, con sede en La Seu d’Urgell y que incluye el Taller Claror como su servicio más conocido, conmemoró el fin de semana este medio siglo de historia con un acto público de cumpleaños.

Desde 1976

La historia de Claror se remonta a 1976, cuando un grupo de jóvenes de la parroquia de Sant Ot impulsó la creación de la entidad. Aquella iniciativa nació con la voluntad de dar respuesta a las necesidades educativas y de acompañamiento de personas con discapacidad intelectual de la Seu y la comarca. Durante los primeros 12 años, la actividad escolar se desarrolló en diferentes espacios cedidos de la ciudad, hasta que en 1988 se inauguró su actual sede, en la avenida del Valira. La construcción fue posible gracias a la donación de los terrenos por parte de Maria Maestre, de Cal Molines.

A partir de aquellos primeros alumnos, el proyecto fue creciendo y adaptándose a las necesidades de las personas usuarias. Lo que había comenzado como una iniciativa educativa se transformó progresivamente en una estructura de atención más amplia, con servicios que acompañan a las diferentes dimensiones de la vida cotidiana. Actualmente, la Associació Claror Alt Urgell y la Fundació Claror-Alt Urgell impulsan un conjunto de recursos que incluyen el centro ocupacional de día, el club deportivo y el hogar-residencia, único recurso residencial para personas con discapacidad intelectual de todo el Alt Pirineu i Aran que se creó en el año 1996 y que se trasladó al edificio actual en el año 2008. Las personas usuarias disponen también de actividades relacionadas con proyectos de ocupación terapéutica, creación artística, teatro, música, formación digital y actividad física.