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Balaguer comenzó a retirar ayer la estructura para dar sombra instalada en la plaza Mercadal, que según la Paeria, era temporal y con una función concreta para los meses de más calor. Junts per Balaguer la había cuestionado y pidió explicaciones sobre el proceso de colocación y adoptar medidas para garantizar el respeto por los valores patrimoniales. La actuación tuvo un coste de 15.000 euros y se adjudicó de forma directa.