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La autovía A-2 registró retenciones de hasta cinco kilómetros a primera hora de la tarde de ayer en el Pla d'Urgell debido a una colisión entre dos vehículos a la altura de Bell-lloc que se saldó con dos heridos leves. El siniestro se produjo a las 14.24 horas cuando, por causas que se desconocen, colisionaron una grúa de asistencia y un turismo que, al parecer, era un taxi. El accidente obligó a cortar la vía hacia Lleida durante una media hora.

A consecuencia del impacto, uno de los dos conductores quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los Bomberos de la Generalitat, que activaron tres dotaciones. A las 14.48 horas consiguieron liberar a la víctima. Los dos heridos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico leve. Posteriormente, retiraron al arcén uno de los vehículos siniestrados, lo que permitió abrir uno de los carriles. Hubo lentitud en un tramo de hasta cinco kilómetros hasta las 16.00 horas, cuando se reabrió el segundo carril, según informó el Servei Català de Trànsit.