Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Ramon Bonet Esteve, concejal del PSC en el ayuntamiento de Ribera d’Ondara, en la Segarra, fue hallado muerto ayer al mediodía después de haber desaparecido el lunes. El cuerpo sin vida fue hallado en el interior de su vehículo en una finca de su propiedad en el núcleo de Montlleó. Fue localizado sobre las 13.00 horas, unas 24 horas después de que se denunciara su desaparición. El cuerpo no presentaba signos de violencia. Bonet tenía 66 años y llevaba quince años formando parte del consistorio, donde había asumido diferentes responsabilidades dentro del equipo de gobierno durante los mandatos del actual alcalde, Francesc Sabanés.

Bonet salió de casa el lunes hacia las 11.00 horas con su Jeep gris en dirección a Cervera, cuando fue visto por última vez por un vecino. Salió sin teléfono móvil, la documentación ni ningún equipaje, hecho que hizo temer por su estado desde el primer momento.

Colaboración ciudadana

Ante la desaparición, el ayuntamiento organizó ayer por la mañana un dispositivo de búsqueda, en coordinación con los Mossos d’Esquadra. El cuerpo policial colocó patrullas en las entradas y salidas de la autovía A-2 en la Segarra y el Urgell para intentar localizar el vehículo. Paralelamente, el consistorio hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para participar en una batida por el término municipal. Una cuarentena de personas se reunieron en el bar L’Amistat de Sant Antolí, desde donde Sabanés coordinó la distribución de grupos formados por tres y cuatro personas, que peinaron caminos y terrenos del término de Ribera d’Ondara y de otros municipios colindantes como Talavera y Les Oluges. Los Agentes Rurales, Creu Roja y varios alcaldes de la Segarra también participaron en las tareas de búsqueda, que se alargaron hasta las 13.00 horas, cuando hallaron el coche y el concejal fallecido en su interior.

La noticia de la muerte del concejal causó consternación entre los vecinos de este pequeño municipio leridano. El alcalde lamentó la pérdida y trasladó su pésame a la familia y a sus allegados. Al mismo tiempo, agradeció la implicación de los vecinos en la búsqueda.