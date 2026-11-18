El plan de control poblacional de fauna cinegética del Alt Pirineu detecta un 3,2% de positivos en tuberculosis en los animales capturados
Han sido analizadas 777 muestras de tejidos de jabalíes, ciervos y gamos
El primer año de Pla de Control Poblacional de fauna cinegética del Alt Pirineu para reducir el riesgo de transmisión de la tuberculosis animal cierra con 3.299 jabalíes, 1.509 ciervos y 241 gamos capturados en actuaciones de caza. Las áreas privadas de caza que han colaborado han superado los objetivos de capturas: han llegado al 135% del previsto para el jabalí y al 119% para el ciervo. El refuerzo de la vigilancia sanitaria ha permitido recoger muestras de 1.830 ejemplares: 1.233 jabalíes, 565 ciervos y 32 gamos. Los resultados preliminares de 777 tejidos de jabalíes, ciervos y gamos sitúan la proporción de positivos en el 3,2%, por debajo de años anteriores, con 24 jabalíes y un ciervo con tuberculosis confirmada. El objetivo es bajar por debajo del 0,5%.