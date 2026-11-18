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El primer año de Pla de Control Poblacional de fauna cinegética del Alt Pirineu para reducir el riesgo de transmisión de la tuberculosis animal cierra con 3.299 jabalíes, 1.509 ciervos y 241 gamos capturados en actuaciones de caza. Las áreas privadas de caza que han colaborado han superado los objetivos de capturas: han llegado al 135% del previsto para el jabalí y al 119% para el ciervo. El refuerzo de la vigilancia sanitaria ha permitido recoger muestras de 1.830 ejemplares: 1.233 jabalíes, 565 ciervos y 32 gamos. Los resultados preliminares de 777 tejidos de jabalíes, ciervos y gamos sitúan la proporción de positivos en el 3,2%, por debajo de años anteriores, con 24 jabalíes y un ciervo con tuberculosis confirmada. El objetivo es bajar por debajo del 0,5%.